Cure novi detalji misterioznog bijega iz Alcatraza: Je li ova greška pomogla trojici zatvorenika

U lipnju 1962. trojica zatvorenika, braća John i Clarence Anglin te Frank Morris, izvela su jedan od najizazovnijih bijegova u povijesti, pobjegavši iz ozloglašenog zatvora Alcatraz. Uspjeli su prevariti stražare i nestati u ledenim vodama. Prema Johnu Martiniju, istraživaču koji proučava Alcatraz više od 35 godina, njihov uspjeh djelomično je olakšala neočekivana mana u konstrukciji zatvora. Ipak, važno je napomenuti da su detalji ovog bijega, uključujući sudbinu bjegunaca, i dalje predmet spekulacija i nisu u potpunosti potvrđeni. Smješten na usamljenom otoku usred uzburkanih voda, Alcatraz je od 1934. do zatvaranja 1963. bio poznat kao „neprobojna“ tvrđava, dom zloglasnih kriminalaca. Unatoč strogim mjerama sigurnosti, uključujući ojačane rešetke, stražarske tornjeve i desetak dnevnih provjera, trojica zatvorenika uspjela su iskoristiti slabosti sustava. Mjesecima su kopali tunele iz svojih ćelija, koristeći žlice i improvizirane alate. Noću su se provukli kroz rupe, ušli u pomoćni hodnik, popeli se na krov, spustili niz ventilacijsku cijev i prešli ograde prije ulaska u zaljev.

Ključ njihove prijevare bile su realistične lutke glava, izrađene od sapuna, betonske prašine, gipsa, kabela i kose iz brijačnice, koje su stražarima sugerirale da zatvorenici spavaju. Ova varka omogućila im je osam sati prednosti prije nego što je bijeg otkriven. "Stražar je viknuo: 'Morris, ustani!' i udario jastuk. Glava lutke odletjela je, a on je odskočio metar unatrag“, prisjetio se Martini priče policajca koji je svjedočio trenutku otkrića. Martini, je otkrio i da je ključ bijega možda ležao u loše izlivenom betonu. Prilikom ispitivanja zidova ćelija, inženjeri su primijetili da beton nije bio pravilno vibriran kako bi se uklonili zračni džepovi, što ga je učinilo krhkijim i lakšim za kopanje. "Tu je vaš problem. Beton nije pravilno izliven“, citira Martini stručnjaka za beton. Izgrađen 1909. uz rad osuđenika, Alcatraz je štedio na kvaliteti, što je, prema Martiniju, olakšalo bijeg. "Siguran sam da nisu znali za pogrešku. Samo su imali sreće", dodao je. Nakon ulaska u zaljev, sudbina trojice muškaraca ostaje nejasna. Neki vjeruju da su mogli stići do otoka Angel ili čak do Južne Amerike, potkrijepljeno navodnim fotografijama i tvrdnjama obitelji Anglin. Međutim, FBI ih je službeno proglasio mrtvima, vjerujući da su se utopili u hladnim vodama. Pronađeni prsluci za spašavanje, veslo i osobne stvari u zaljevu podupiru ovu teoriju. "Pokušali su doći do otoka Angel i više ih nitko nije vidio", rekao je Martini, zaključujući da su vjerojatno podlegli strujama i hladnoći. Martini citira policajca koji je rekao: "Pobjegli su. Bili su slobodni ljudi tih nekoliko trenutaka". Od 36 zatvorenika koji su pokušali pobjeći iz Alcatraza u 14 zasebnih incidenata, Anglinovi i Morris jedini su čiji bijeg nije završio hvatanjem ili potvrđenom smrću, piše Daily Mail.