NOVI POŽAR U SPLITSKOM ZATVORU

Zatvorenik zapalio madrac zbog stjenica? Srećom, ovaj put, nitko nije ozlijeđen

Zatvor Bilice u Splitu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
11.12.2025.
u 12:46

Brzom reakcijom službenika pravosudne policije sve osobe lišene slobode koje su bile u spavaonici izvedene su na hodnik te je požar ubrzo ugašen

U splitskom zatvoru na Bilicama, u noći na 11. prosinca izbio je požar. Opet. Kao i zadnji put, uzrok požara je, kako kažu u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, zapaljeni madrac, kojeg je zapalio jedan od zatvorenika. - U Zatvoru u Splitu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, 11. prosinca 2025. zatvorenik je u spavaonici zapalio svoj madrac. Brzom reakcijom službenika pravosudne policije sve osobe lišene slobode koje su bile u spavaonici izvedene su na hodnik te je požar ubrzo ugašen. S obzirom na to da su vatru brzo ugasili službenici pravosudne policije te osobe lišene slobode nije bilo potrebe za pozivanje vatrogasaca. Nitko od službenika pravosudne policije i osoba lišene slobode nije ozlijeđen - priopćili su iz Ministarstva.

Po neslužbenim informacijama, uzrok paleža su navodno i ovaj put bile stjenice, s kojima splitski zatvor muku muči godinama. I očito ih ne može istrijebiti. Srećom ovaj put u požaru, zahvaljujući prisebnosti pravosudnih policajaca, nije bilo ozlijeđenih. 

Kada je u lipnju zbog zapaljenog madraca u jednoj od ćelija bio izbio požar, pet je osoba bilo teško ozlijeđeno, a veća tragedija je i tada izbjegnuta zahvaljujući pravosudnim policajcima, koji su ugrožavajući svoje živote iz plamteće ćelije izvlačili pritvorenike. Na teške uvjete života u splitskom zatvoru godinama upozoravaju i pravosudni policajci koji tamo rade i pritvorenici i zatvorenici koji u njemu borave. No za to na što upozoravaju, nitko previše ne haje. Dok se ne dogodi neko zlo. A zlih stvari je u tom zatvoru proteklih godina bilo podosta, od čudnih smrti zatvorenika i pritvorenika, predoziranja, međusobnih tučnjava, unosa zabranjenih stvari, mobitela.... Proteklih godina zatvor muku muči sa stjenicama, a 2023. problem je bio i svrab.

Što se općenito života u hrvatskim zatvorima i kaznionicama tiče, ono je godinama teško pa i katastrofalno, na što u svojim godišnjim izvješćima upozorava i pučka pravobraniteljica. U onom za 2024., navedeno je da je lani u hrvatskim zatvorima i kaznionicama boravile 16.803 osobe što je 2370 osoba više no 2023.

Popunjenost sustava iznosila je 125 posto, a u zatvorenim uvjetima je dosezala i do 141 posto. Upravitelji zatvora problem s prostorom rješavaju prenamjenama drugih prostorija u ćelije, pa se u nekim zatvorima tavanski prostori pretvaraju u ćelije. Najgora situacija lani je bila u Zatvoru u Zadru u kojem je popunjenost bila 211 posto, Zatvoru u Karlovcu koji je bio popunjen 205 posto te Zatvoru Varaždinu s popunjenošću od 195 posto. Zatvorenici i pritvorenici žale se zbog uvjeta života jer spavaju na podu, često se događa da je WC od kreveta udaljen jedva metar, nemaju privatnosti, a žale se i na neadekvatnu zdravstvenu skrb jer u zatvorskom sustavu nedostaje liječnika, na preglede se, kao i van zatvora, čeka mjesecima.... Iz izvješća Ureda pučke pravobraniteljice proizlazi da ponegdje devet zatvorenika zna dijeliti sobu od 19 kvadrata, a bilo je primjera i gdje je 20 osoba bilo smješteno u 42 kvadrata. U oba slučaja sve te osobe dijele i jedan sanitarni čvor koji je smješten u - ćeliji. Ako je riječ o pritvorenicima, oni u tim ćelijama provedu 22 sata, dok je zatvorenicima ipak život malo lakši jer tijekom dosluženja kazne mogu raditi unutar zavora. Zbog uvjeta u zatvorima Hrvatska je često na meti Europskog suda za ljudska prva (ESLJP), koji zatvorenicima zbog nehumanih uvjeta u životu i kršenju njihovih prava u pravilu dodjeljuje odštete od nekoliko tisuća eura.

FOTO Ovo je 'novi dom' bivše ministrice Gabrijele Žalac
Zatvor Bilice u Splitu
Ključne riječi
zatvor Split Bilice požar

