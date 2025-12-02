Naši Portali
Najnovije vijesti
DOKAZI UPUĆUJU NA OSNOVANU SUMNJU

Srđan Mlađan imao popis ljudi koje treba ubiti: Potvrđena nova optužnica protiv 'sisačkog monstruma'

srđan mlađan
Boris Scitar/PIXSELL, Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
02.12.2025.
u 16:11

Prema pisanju medija, Mlađan je to zatražio od svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića koji je o njihovu odnosu progovorio u RTL-ovu dokumentarcu Dosje Jarak. Mlađan je na popisu osoba koje treba ubiti navodno imao ljude iz policije i pravosuđa, ali i svoje supruge s kojom se vjenčao u zatvoru

Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu u utorak je potvrdilo novu optužnicu protiv višestrukog ubojice Srđana Mlađana optuženoga da je u više navrata u lepoglavskom zatvoru poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile na njegovu štetu. Srđan Mlađan, poznat i kao ''sisački monstrum'', u Lepoglavi služi zatvorsku kaznu za najteža nedjela među kojima i ubojstva, a na slobodu bi trebao izaći 2027. godine. No, u ožujku je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu protiv njega podiglo novu optužnicu kojom ga tereti da je od listopada do prosinca 2021., u zatvoru, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da kada izađe na slobodu, pronađe i otme osobe koje su svjedočile protiv njega te ih usmrti. Navodno mu je naložio i da na računalo jedne osobe presnimi program s nezakonitim sadržajem.

Prema pisanju medija, Mlađan je to zatražio od svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića koji je o njihovu odnosu progovorio u RTL-ovu dokumentarcu Dosje Jarak. Mlađan je na popisu osoba koje treba ubiti navodno imao ljude iz policije i pravosuđa, ali i svoju suprugu s kojom se vjenčao u zatvoru. Glasnogovornik suda Igor Pavlic Hini je kratko izjavio da je na sjednici Optužnog vijeća nova optužnica potvrđena. "Optužno vijeće je ocijenilo da rezultati istrage i dokazi na kojima se optužnica temelji opravdavaju njezino podizanje. Nema formalnih nedostataka, a dokazi upućuju na osnovanu sumnju", kazao je Pavlic, dodajući da slijedi raspravna faza.

Kao i u svibnju ove godine, kada se prvi put razmatrala osnovanost nove optužnice i kada je tužitelj odustao od optužbe za računalnu prijevaru, Mlađan je na varaždinski Županijski sud doveden pod visokim osiguranjem. Mlađan je u siječnju 1998. kao maloljetnik u Petrinji, hicima iz automatske puške, ubio svoju vršnjakinju, a mjesec dana kasnije u sisačkom naselju Željezara na identičan način usmrtio je i 63-godišnjeg umirovljenika. Tijekom izlaska na slobodni vikend u veljači 2002. opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega se dao u bijeg. Potom je oteo tročlanu obitelj na zagrebačkom Borongaju, ali se predao nakon pregovora s policijom. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 27 godina zatvora.

FOTO Policija objavila fotografije lažnih eura. Pojavile su se u jednoj hrvatskoj županiji, evo kako ih prepoznati
srđan mlađan
1/3
Ključne riječi
optužnica zatvor lepoglava srđan mlađan

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
16:27 02.12.2025.

Ponovo isto pitanje. Sad bu dobil jos 40 godina, mozda I vise? Zasto se prica ne zavrsi, I ustedi nesto novca???

Kupnja