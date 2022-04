Razmatra i Hrvatska: Sve više zemalja uvodi 4. dozu za starije i teško bolesne

Nakon Izraela, sve više zemalja krenulo je s četvrtom dozom cjepiva protiv COVID-19 za stariju populaciju. U SAD je ovoga tjedna odobrena četvrta doza Pfizer/BioNTechova cjepiva protiv COVID-19 za starije od 50 godina, i to najmanje četiri mjeseca nakon treće doze. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) istovremeno je to cjepivo odobrila i za visokorizičnu skupinu imunokompromitirane djece starije od 12 godina.

44% BA.2 varijante

Njemačka koju je snažno pogodio val omikrona traži od Europske unije da hitno preporuči četvrtu dozu starijima od 60, pozivajući se na izraelske pokazatelje. Njemačko povjerenstvo za cjepiva još je početkom veljače preporučila četvrto cjepivo za starije od 70 godina, imunokompromitirane i zdravstene radnike.

Izraelsko istraživanje, naime, pokazalo je da su stariji od 60 koji su cijepljeni četvrti put čak triput otporniji na teže oblike obolijevanja od koronavirusa od osoba iste dobne skupine koje su primile tri doze. Izraelci su također utvrdili da je četvrta doza primatelje starije od 60 učinila dvostruko otpornijima na infekciju u odnosu na tri doze. Izrael je još u siječnju počeo s četvrtim cijepljenjem starijih od 60. I Francuska se odlučila ponuditi četvrtu dozu starijima od 80 godina koji su docjepnu dozu primili prije više od tri mjeseca. Slične su preporuke u Danskoj, Švedskoj, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj, Poljskoj... Kod mlađih od 60 to zasad nije opcija.

U Hrvatskoj se ovo pitanje razmatra. Stručnjaci prije preporuke moraju imati utemeljenje za nju u znanstvenim dokazima, pa kada izraelska iskustva budu zavedena u stručnoj literaturi, bit će to neki relevantni temelj na koji se mogu pozvati. Osim toga, Hrvatska nije imala jednaku situaciju s omikronom kao neke europske zemlje gdje se taj soj razmahao nakon što su olabavili vrlo restriktivne mjere.

U isto se vrijeme u Hrvatskoj pandemijska situacija već stišavala jer se omikron u svojoj BA.1 varijanti tu nešto ranije širio. Na neki je način pripremio teren za BA.2 varijantu koja je uslijedila nakon njega jer je za očekivati da i preboljenje BA.1 omikrona pomaže u imunosti za BA.2. Potonja se varijanta još brže širi i trenutno je ima oko 44 posto zaraženih.

Na pitanje koliko je izgledno uvođenje četvrte doze cjepiva protiv COVID-19 u Hrvatskoj, doc. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju HZJZ-a, kaže nam da su ti izgledi jako mali dok se ne nabavi cjepivo temeljeno baš na omikron varijanti.

Inače, Pfizerovo cjepivo za omikron varijantu očekuje se do ljeta, kako je prije koji dan izjavio Krunoslav Capak, ili tek na jesen. Prvotno se planiralo da novo cjepivo krene u distribuciju krajem ožujka, međutim još početkom veljače najavljeno je da će to kasniti. Prije no što krene u dostavu, ispitat će se je li u tom trenutku to cjepivo i dalje potrebno s obzirom da epidemiološka situacija nije tako kritična u odnosu na neka prethodna razdoblja.

U slučaju da se i hrvatskim građanima preporuči četvrta doza prema istim kriterijima, to bi obuhvaćalo oko 860 tisuća građana, koliko imamo starijih od 60 godina. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, još oko pola milijuna osoba između 30 i 55 godina starosti nije primilo dodatnu, treću dozu cjepiva protiv COVID-19. Onih starijih od 55 godina je oko 400 tisuća, što znači da nakon primarnog cijepljenja nije docijepljeno oko 900 tisuća građana.

Međutim, interes za cijepljenje kod nas je značajno pao i posljednjih mjeseci prvom se dozom cijepi stotinjak ljudi dnevno. Do 31. ožujka utrošeno je 5.226.380 doza cjepiva, a cijepljeno je 59,43% ukupnog stanovništva, odnosno 70,69% odraslog stanovništva. U četvrtak je utrošeno 852 doza cjepiva, od toga je 101 osoba cijepljena prvom dozom. Zbog slabog je odaziva dijelu cijepnih doza istekao rok trajanja pa je uništeno 275.799 doza. Donirano je oko 520.000 doza, a bilo bi i više da dugotrajan i složen proces doniranja nije pretekao kratak rok trajanja. Odgovorni kažu kako uništene doze predstavljaju relativno mali gubitak u odnosu na 5,2 milijuna utrošenih doza.

Popust na dopunsko

Trenutno je na zalihama oko dva milijuna cijepnih doza, a epidemiolozi stalno upozoravaju: usprkos tome što broj zaraženih pada, što nam dolazi topliji dio godine kad se respiratorne infekcije manje šire, što dominantna varijanta izaziva blažu kliničku sliku i što je dobar dio stanovništva cijepljen ili određenu imunost stekao preboljenjem - pandemija nije gotova.

Posebice za starije, one koji imaju teže oblike kroničnih bolesti, od onkoloških, kardiovaskularnih, dijabetesa i drugih koje im i inače otežavaju normalno životno funkcioniranje. HJZJ zato pokreće novu nacionalnu kampanju za cijepljenje protiv COVID-19, a razmišlja se o financijskom poticaju u obliku jeftinije police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a.

- Mogućim popustom na policu dopunskog osiguranja nagrađivali bi one koji brinu o svom i tuđem zdravlju jer cijepljenjem se smanjuje stopa hospitalizacije, komplikacija i post-covid simptomatologije - izjavio je ministar Vili Beroš, a ukazao je i na to da troškovi liječenje COVID-19 u bolnicama te bolovanja i izolacija odnose milijarde kuna. Ta je najava, međutim, otvorila druga pitanja, poput onih - što je s osiguranicima drugih osiguranja ili s onima koji su se već ranije boosterirali ili cijepili trećom dozom.

