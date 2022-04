Od danas u Austriji novi režim COVID testiranja, prve reakcije građana negativne

U Austriji je danas na snagu stupio novi režim testiranja na koronavirus. Kako je objavilo Ministarstvo zdravstva svaki austrijski građanin od 1. travnja ima pravo na deset besplatnih testova mjesečno na teret države: pet PCR testova i pet brzih, antigenskih. Time je ukinuto dosadašnja neograničena mogućnost testiranja na trošak države. I to unatoč toga što Austrija i dalje dnevno muku muči s velikim brojem novozaraženih koronavirusom. Danas ih je bilo u proteklih 24 sata više od 23.000 i 40 umrlih. Trenutačno u Austriji od covida aktivno boluje 340.543 osoba.

Ministarstvo je također odlučilo da osobe koje u rezervi otprije imaju PCR testove, mogu u travnju iskoristi pet “starijih” testova iz svoje rezerve, uz pet novih, na koje imaju pravo. Dakle ovaj mjesec iznimno, u takvom slučaju, osoba se može deset puta besplatno testirati. Od 1. svibnja nema više iznimaka i svaka osoba dobiva i može iskoristi pet besplatnih PCR i pet antigenskih testova. Neograničeno testiranje i dalje mogu koristi, prema uputama austrijskog Ministarstva zdravstva, osoblje, štićenici i posjetitelji u domovima za starije i nemoćne osobe, bolnicama, obrazovnim centrima, prihvatilištima za izbjeglice, Centrima za zbrinjavanje beskućnika, kao i predškolskim ustanovama.

Ono što je iznenadilo “obične” Austrijance je da se i parlamentarci mogu i nadalje neograničeno besplatno testirati. Besplatno se mogu također testirati i osobe koje imaju simptome covid-19 zaraze, kao i osobe koje nakon pet dana izlaze iz karantene. I to s negativnim PCR testom ili pozitivnim s CT vrijednošću većom od 30, stoji u uputama Ministarstva zdravstva.

Isto tako u uputama stoji da je provedba novog, ograničenog režima besplatnog testiranja u nadležnosti pokrajina i da svaka od njih može odrediti gdje će se nadalje testirati. Većina pokrajina je najavila mješoviti sustav, što znači da će i dalje biti dozvoljeno PCR testiranje od kuće, uz kontrolu video-kamerom, te testiranje u posebnim test-centrima i ljekarnama. Neke od ljekarni više ne žele imati posla s covid testiranjem, dok je primjerice pokrajina Štajerska najavila da će ubuduće testiranje biti isključivo u ljekarnama.

Prve reakcije građana su negativne i govore o kaosu, jer mnogi, pogotovo stariji, koji se ne testiraju od kuće putem video kamere, ne znaju kuda točno sada smiju. I da li će im deset testova mjesečno biti dovoljno, jer idu i u restorane, kina, kazališta, muzeje…. Ono što svakako žele izbjeći je da iz vlastitog džepa moraju platiti testiranje, jer cijene PCR testiranja su visoke i različite od pokrajine do pokrajine. Cijene se kreću od 38 i 49 eura u nekim pokrajinama do 99 i 120 eura, kao što je primjerice u Gornjoj Austriji. To sigurno malo njih želi ili može platiti.

Među onima koji se pitaju tko nama plaća PCR test su i zaposlenici na radnim mjestima gdje je PCR test propisan i obvezan. Neki od njih su, kako pišu današnji mediji, tražili od Ministarstva zdravstva pojašnjenje, da li njihov poslodavac može od njih tražiti da svojih deset besplatno, od države dobivenih testova, moraju upotrijebiti za testiranje na radnom mjestu. Jer, ako je tako, onda više ne mogu u restorane, kafiće, kazališta, na priredbe, jer će ih potrošiti na radnom mjestu. Odnosno mogu, ističu mediji, ali moraju testiranje platiti iz vlastitog džepa. Zašto onda ne i parlamentarci, koji imaju visoke plaće.

