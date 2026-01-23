Poslodavci u zdravstvu Liječničkoj komori: Niste nadležni za radne sporove

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske traži od Hrvatske liječničke komore da hitno obustavi postupak pred svojim tijelima pokrenutim zbog dr. Ivane Kovačić, ravnateljice Opće bolnice Karlovac. – Moramo javno i nedvosmisleno reagirati na zabrinjavajući pokušaj širenja ovlasti Hrvatske liječničke komore izvan okvira koji su joj dani zakonom i strukovnim propisima, osobito kada je riječ o ravnateljima zdravstvenih ustanova i njihovim zakonitim upravljačkim i radno-pravnim odlukama.

Povod ovoj reakciji činjenica je da je prema ravnateljici Opće bolnice Karlovac pokrenut postupak pred tijelima HLK zbog navodnog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije, i to isključivo na temelju odluka donesenih u okviru ravnateljske funkcije, a ne zbog postupanja u obavljanju liječničke profesije. Hrvatska liječnička komora nije i ne može biti tijelo koje arbitrira odnose između poslodavca i zaposlenika. Ravnateljska funkcija nije liječničko zvanje, nego upravljačka funkcija uređena zakonima Republike Hrvatske.

U pitanjima iz nadležnosti radnih sudova, inspekcija ili drugih tijela, uloga HLK prestaje. Komora nema nikakve ovlasti ulaziti u radno-pravne odnose, odlučivati o zakonitosti upravljačkih odluka ni vrednovati postupke koji su po svojoj prirodi pitanje radnog prava, organizacije rada ili upravljanja sustavom – napominju iz Udruge poslodavaca u zdravstvu i dodaju da kodeks medicinske etike i deontologije, po kojem je ravnateljica prijavljena, prvenstveno regulira stručni i profesionalni odnos liječnika prema pacijentima te međusobne profesionalne odnose liječnika u kontekstu obavljanja liječničke djelatnosti.

Ističu i da miješanje uloga liječnika i ravnatelja predstavlja ozbiljan presedan i stvara se pravno nejednak položaj ravnatelja koji su po struci liječnici u odnosu na ravnatelje koji dolaze iz pravnih ili ekonomskih struka. Postavlja se legitimno pitanje koja bi komora uopće reagirala da je ravnateljica po struci pravnica ili ekonomistica, što dodatno potvrđuje da se liječnici-ravnatelji stavljaju u neravnopravan i diskriminatoran položaj isključivo zbog svoje profesije.