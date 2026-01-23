Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KARLOVAČKA BOLNICA

Poslodavci u zdravstvu Liječničkoj komori: Niste nadležni za radne sporove

Karlovac: Izjava za medije o stanju nastradalih na autocesti A1
Jurica Galoic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
23.01.2026.
u 18:08

Udruga traži Komoru da hitno obustavi postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske traži od Hrvatske liječničke komore da hitno obustavi postupak pred svojim tijelima pokrenutim zbog dr. Ivane Kovačić, ravnateljice Opće bolnice Karlovac. – Moramo javno i nedvosmisleno reagirati na zabrinjavajući pokušaj širenja ovlasti Hrvatske liječničke komore izvan okvira koji su joj dani zakonom i strukovnim propisima, osobito kada je riječ o ravnateljima zdravstvenih ustanova i njihovim zakonitim upravljačkim i radno-pravnim odlukama.

Povod ovoj reakciji činjenica je da je prema ravnateljici Opće bolnice Karlovac pokrenut postupak pred tijelima HLK zbog navodnog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije, i to isključivo na temelju odluka donesenih u okviru ravnateljske funkcije, a ne zbog postupanja u obavljanju liječničke profesije. Hrvatska liječnička komora nije i ne može biti tijelo koje arbitrira odnose između poslodavca i zaposlenika. Ravnateljska funkcija nije liječničko zvanje, nego upravljačka funkcija uređena zakonima Republike Hrvatske.

U pitanjima iz nadležnosti radnih sudova, inspekcija ili drugih tijela, uloga HLK prestaje. Komora nema nikakve ovlasti ulaziti u radno-pravne odnose, odlučivati o zakonitosti upravljačkih odluka ni vrednovati postupke koji su po svojoj prirodi pitanje radnog prava, organizacije rada ili upravljanja sustavom – napominju iz Udruge poslodavaca u zdravstvu i dodaju da kodeks medicinske etike i deontologije, po kojem je ravnateljica prijavljena, prvenstveno regulira stručni i profesionalni odnos liječnika prema pacijentima te međusobne profesionalne odnose liječnika u kontekstu obavljanja liječničke djelatnosti.

Ističu i da miješanje uloga liječnika i ravnatelja predstavlja ozbiljan presedan i stvara se pravno nejednak položaj ravnatelja koji su po struci liječnici u odnosu na ravnatelje koji dolaze iz pravnih ili ekonomskih struka. Postavlja se legitimno pitanje koja bi komora uopće reagirala da je ravnateljica po struci pravnica ili ekonomistica, što dodatno potvrđuje da se liječnici-ravnatelji stavljaju u neravnopravan i diskriminatoran položaj isključivo zbog svoje profesije.

Prodaju do 200 kilograma mesa dnevno! Evo kako je 'Janje i prase to go' postalo hit Trešnjevke
Ključne riječi
zdravstvo Liječnička komora bolnica Karlovac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!