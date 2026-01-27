Naši Portali
RIJEDAK KOMENTAR

Melania Trump progovorila o temi koja potresa SAD: 'Trebamo se ujediniti...'

New Year's Eve party at Mar-a-Lago Club in Palm Beach
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Autor
Dora Taslak
27.01.2026.
u 14:50

Komentirala je ubojstva u Minneapolisu, a potom uputila riječi utjehe Amerikancima koji se oporavljaju od posljedica ogromne zimske oluje

Agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) ubili su dvoje ljudi u Minneapolisu u razmaku od dva i pol tjedna. Krenuo je val prosvjeda, a napetosti u SAD-u vrlo su visoke. S obzirom na to, prva dama SAD-a Melania Trump izdala je rijetku političku izjavu. Govoreći za Fox, pozvala je na nacionalno jedinstvo. 

"Trebamo se ujediniti… Znam da je moj suprug, predsjednik, jučer imao odličan razgovor s guvernerom [Timom Walzom] i gradonačelnikom [Jacobom Freyjem], i oni zajedno rade na tome da situacija bude mirna i bez nereda. Protivim se nasilju, pa molim vas, ako prosvjedujete, prosvjedujte mirno“, rekla je tijekom ekskluzivnog intervjua.

Uz to, uputila je riječi utjehe Amerikancima koji se oporavljaju od posljedica ogromne zimske oluje koja je pogodila nekoliko država. "Duboko suosjećam s ljudima koji su pogođeni ovom olujom. Znam da savezna vlada intenzivno radi na pružanju pomoći svima kojima je potrebna. Kao Amerikanci, moramo pomagati jedni drugima i ujediniti se u ovim teškim vremenima. Šaljem im svoju snagu i ljubav i mislim na njih“, rekla je.

Prva dama u emisiji "Fox & Friends" promovirala je svoj film "MELANIA“, uoči njegovog globalnog premijernog prikazivanja. "Ova priča nikada prije nije ispričana, pa će publika vidjeti mene – kako vodim svoj posao, svoju filantropiju, pripreme obitelji za inauguraciju, a također i uspostavljanje Istočnog krila Bijele kuće – kako sam sve to organizirala u samo 20 dana prije inauguracije“, rekla je.
