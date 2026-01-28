Plenković: Ne znam zašto mi se nije javio. Ima on puno posla, zauzet je

Premijer Andrej Plenković i članovi Vlade sudjelovali su na sastanku sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske u Termama Tuhelj. Novinari su ga odmah pitali o navodima predsjednika Zorana Milanovića da ga je noćas zvao.

- Ne znam zašto mi se nije javio. Ima on puno posla, zauzet je. Moji suradnici su ga dva puta pokušali kontaktirati. Razgovarat ćemo ako uspijemo, nema tu velikih tajni - kazao je premijer. Plenković je s Milanovićem htio razgovarati o Trumpovom Odboru za mir u koji je i Hrvatska pozvana.

- Dok sam još bio u Davosu jasno sam najavio da inicijativa američkog predsjednika zahtijeva prirodnu konzultaciju Vlade i Predsjednika. Zauzeli smo vrlo jasan stav prije negoli smo ga komunicrali u javnosti i želio sam da se i s njim konzultiramo, no nisam još popratio što je sve izgovorio. Imamo dvije opcije, jednu na pokušamo odmah dignuti ton u našem odnosu, koji je inače sjajan, ili da pričekamo pa se pokušamo čuti tijekom dana kako će biti popodne u Saboru, da ostavimo prostora za dijalog - pojasnio je.

- Nije se Hrvatska nigdje gurala, postoje zemlje koje su pozvane i zemlje koje nisu pozvane - rekao je Plenković.

Komentirao je i izbor Ustavnih sudaca o čemu je govorio i predsjednik Milanović. - Mislim da je on samoinicijativno gurnuo kolegu Grbina, za SDP bi bolje bilo da je Kolar predsjednik SDP-a. To veliko pranje od SDP-a, ne znam čemu, možda ga je sram Hajdaša-Dončića. Ovdje je stvar vrlo jasna. Više nego jasno smo detektirali da ne postoji politička volja onih koji bi trebali sudjelovati u drugom poluvremenu biranja Ustavnih sudaca. Ovo uzrujano komentiranje je potpuno nepotrebno, predsjednik predlaže, odluka je na Hrvatskom saboru - rekao je.