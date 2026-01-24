Premijer će tražiti od ministrice da ga obavijesti o inicijativi ravnatelja bolnica

Premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu u Splitu da će zamoliti ministricu zdravstva da ga obavijesti o detaljima inicijative ravnatelja dalmatinskih bolnica koji su na sastanku prije par dana govorili o problemima opterećenosti tih bolnica prema kojima gravitira oko milijun stanovnika.

Ravnatelji pet bolnica najavili su da će poslati apel da se nešto uradi za bolnice na područje od Svetog Roka do Dubrovnika koje se suočavaju manjkom radne snage, posebice u ljetnim mjesecima te traže iste uvjete kao primjerice u Zagrebu. Ukazali su na pritisak na KBC Split kao jedinu ustanovu tercijarne zdravstvene zaštite u Dalmaciji, te na potrebu za PET/CT uređajem u sustavu javnog zdravstva u Dalmaciji.

Premijer je rekao da nije čuo za taj sastanak. Podsjetio je na brojna ulaganja u bolnice, te rekao da će zamoliti ministricu da, ako treba nešto dodatno učiniti, razgovara s ravnateljima koji su po njegovim riječima očito našli neke dodirne točke. Također će je zamoliti da ga obavijesti o detaljima te inicijative.

Podsjetio je pritom kako je u mandatima njegovih vlada u zdravstvo, odnosno jačanje cijelog sustava, uloženo tri milijarde eura. "Ono što se trenutno ulaže u zdravstvo diljem Hrvatske je proces praktički bez presedana“, istaknuo je i podsjetio na ulaganja u Zagrebu, Rijeci, Bjelovaru, Puli u Osijeku, na investicije u opremu u Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku.

Za pitanje zaposlenika rekao je da je puno šire, i to ne samo u zdravstvu već i u socijali čega su, kaže, itekako svijesti te su povećali plaće u državnoj i javnoj službi kako bi radna mjesta učinili atraktivnijima i da manje ljudi traži radna mjesta sličnog profila u drugim članicama EU.

Vezano za izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je danas rekao da je zadovoljan što je njegovo otvoreno pismo potaklo brzu reakciju premijera i detaljnu analizu okolnosti, premijer je rekao: "A u biti je Hajdaš Dončić zamolio Trumpa da me pozove”.

Premijer je novinarima vezano za imenovanja odgovorio da SOA-a funkcionira normalno, a što se tiče Vrhovnog suda pozicija je vrlo jasna - razgovori su počeli, kako budu napredovali razgovori o popunjavanju tri mjesta Ustavnog suda, ja se nadam da će se riješiti pitanje Vrhovnog suda.