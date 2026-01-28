Naši Portali
GUŽVE I ZASTOJI

Važno upozorenje svim vozačima u Austriji ili na proputovanju kroz ovu alpsku zemlju

Cars drive through a disinfectant mat during the outbreak of foot-and-mouth disease at the Austrian-Hungarian border
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/3
Autor
Snježana Herek
28.01.2026.
u 15:56

ARBÖ savjetuje vozače da stalno prate aktualne informacije o stanju na austrijskim cestama, te da računaju na dodatno, duže vrijeme putovanja zbog mogućnosti prometnih gužvi i zastoja

Austrijski auto-moto i biciklistički savez (ARBÖ), izdao je upozorenje za sve vozače u Austriji, domaće i strane, koji će se narednih dana i tjedana kretati prometnicama u ovoj alpskoj zemlji. ARBÖ upozorava vozače na izrazito jak promet tijekom nadolazećeg vikenda. Kao razlog navodi početak zimskih školskih odnosno semestarskih praznika u Beču i austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, od ponedjeljka 2. veljače do nedjelje 8. veljače. Međutim to nije sve, istovremeno počinju praznici i učenicima u tri njemačke savezne pokrajine te u Austriji susjednoj Češkoj. Dakle, očekuje se i dolazak brojnih skijaša iz inozemstva. Stoga je, prema izjavama i iskustvima prometnih stručnjaka za očekivati, prije svega ovoga petka poslijepodne i u subotu u prijepodnevnim satima, dakle 30. i 31. siječnja - ”izrazito pojačan promet”. Posebice na tranzitnim pravcima, oko Beča te na prilazima brojnim skijalištima širom Austrije.

ARBÖ savjetuje vozače da stalno prate aktualne informacije o stanju na austrijskim cestama, te da računaju na dodatno, duže vrijeme putovanja zbog mogućnosti prometnih gužvi i zastoja. U nastavku upozorenja, Austrijski auto-moto i biciklistički savez navodi popis najfrekventnijih prometnica na kojima se očekuje izrazito pojačan promet i kolone automobila. To su: Zapadna autocesta A1, koja vodi od Beča prema Salzburgu i šire područje uz navedenu prometnicu, Pyhrn autocesta A9, kod izlaza Liezen, autocesta Tauern - Tauernautobahn A10 u okolini Salzburga, te između Halleina i Bischofshofena, gdje su brojna skijališta, Inntal autocesta A12 u Tirolu, kod graničnog prijelaza Kufstein / Kiefersfelden odakle dolaze brojni njemački turisti, kao i područje oko Innsbrucka i dolina kraj skijaških centara, te autocesta preko Brennera A13 u smjeru Italije, posebno u području Innsbrucka i mosta Lueg.

Među najopterećenijim prometnicama u tom razdoblju su i Južna austrijska autocesta A2, koja vodi iz Beča prema Grazu, gdje se račva prema Spielfeldu i Sloveniji odnosno na drugu stranu prema Klagenfurtu i Italiji, kao i brza cesta S6 koja vodi prema skijaškim centrima u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Na popisu je i Fernpass cesta B179, preko poznatog austrijskog planinskog prijevoja u Tirolskim alpama na 1212 metara nadmorske visine, kao i Ennstal cesta B320 između Radstadta i Liezena u Štajerskoj. ARBÖ savjetuje svima onima, kojima je to moguće, da ostave automobile kod kuće i za dolazak u skijaške centre koriste željeznički i autobusni prijevoz.
