Fico bijesan: 'Ništa od toga nisam rekao, taj mrzilački, probriselski portal širi laži'

Slovački premijer Robert Fico reagirao je na navode koje je objavio portal Politico, odbacivši ih kao neistinite i zlonamjerne. Kako smo ranije naveli, Politico je, pozivajući se na pet anonimnih europskih diplomata, ustvrdio da je Fico na neformalnom summitu Europske unije izjavio kako ga je sastanak s američkim predsjednikom Donald Trump šokirao, navodno zbog Trumpova psihičkog stanja.

Prema tim navodima, Fico je tijekom razgovora s europskim čelnicima upotrijebio riječ „opasan“ kako bi opisao dojam koji je Trump na njega ostavio nakon njihova susreta 17. siječnja na imanju Mar-a-Lago na Floridi. Jedan od diplomata tvrdio je i da je slovački premijer djelovao „traumatizirano“, dok je, prema drugom izvoru, Trumpa opisao kao osobu koja je „izvan sebe“.

Međutim, Fico je te tvrdnje oštro demantirao u objavi na svom Facebook profilu. U poruci napisanoj velikim slovima poručio je da „snažno odbacuje laži mrzilačkog, probriselskog liberalnog portala Politico“, optuživši ga za sustavno širenje dezinformacija i politički motivirane napade na suverene lidere.

Premijer je ustvrdio da se na neformalnom summitu u Bruxellesu uopće nije raspravljalo o njegovu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama te da on, kao ni drugi premijeri, nije govorio na tom sastanku. Posebno je naglasio da nijedan čelnik iz Višegradske skupine nije sudjelovao u takvim razgovorima, kao i da s drugim premijerima ili predsjednicima nije vodio neformalne rasprave o svom susretu s Trumpom.

U objavi je dodatno naveo da Politico izmišlja tvrdnje bez ikakvih svjedoka ili dokaza, te da je riječ o pokušaju diskreditacije njegove politike, u kojoj se suverenitet, zaštita nacionalnih interesa i iznošenje vlastitog mišljenja tretiraju kao prijestupi.

Fico je podsjetio i na, kako tvrdi, ranije pokušaje da se spriječe njegovi međunarodni posjeti, uključujući i putovanja u Rusiju i SAD, istaknuvši da mu pojedine članice Europske unije nisu dopuštale ni prelet preko svog teritorija. Takvo ponašanje ocijenio je primjerom izostanka europske solidarnosti. Iako je priznao da se s nekim strategijama američkog predsjednika slaže, a s nekima ne, naglasio je da svoj stav nikada ne skriva te da mu za iznošenje kritičkih mišljenja „nisu potrebni nikakvi megafoni“. Kao primjer naveo je i svoj raniji prijedlog o nužnosti smjene Kaje Kallas.