DEMANTIRAO IZJAVE POLITICA

Fico bijesan: 'Ništa od toga nisam rekao, taj mrzilački, probriselski portal širi laži'

Slovakia's Prime Minister Robert Fico meets his Czech counterpart Andrej Babis, in Bratislava
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS
1/6
Autor
Tea Tokić
28.01.2026.
u 13:59

Iako je priznao da se s nekim strategijama američkog predsjednika slaže, a s nekima ne, naglasio je da svoj stav nikada ne skriva te da mu za iznošenje kritičkih mišljenja „nisu potrebni nikakvi megafoni“

Slovački premijer Robert Fico reagirao je na navode koje je objavio portal Politico, odbacivši ih kao neistinite i zlonamjerne. Kako smo ranije naveli, Politico je, pozivajući se na pet anonimnih europskih diplomata, ustvrdio da je Fico na neformalnom summitu Europske unije izjavio kako ga je sastanak s američkim predsjednikom Donald Trump šokirao, navodno zbog Trumpova psihičkog stanja.

Prema tim navodima, Fico je tijekom razgovora s europskim čelnicima upotrijebio riječ „opasan“ kako bi opisao dojam koji je Trump na njega ostavio nakon njihova susreta 17. siječnja na imanju Mar-a-Lago na Floridi. Jedan od diplomata tvrdio je i da je slovački premijer djelovao „traumatizirano“, dok je, prema drugom izvoru, Trumpa opisao kao osobu koja je „izvan sebe“.

Međutim, Fico je te tvrdnje oštro demantirao u objavi na svom Facebook profilu. U poruci napisanoj velikim slovima poručio je da „snažno odbacuje laži mrzilačkog, probriselskog liberalnog portala Politico“, optuživši ga za sustavno širenje dezinformacija i politički motivirane napade na suverene lidere.

Premijer je ustvrdio da se na neformalnom summitu u Bruxellesu uopće nije raspravljalo o njegovu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama te da on, kao ni drugi premijeri, nije govorio na tom sastanku. Posebno je naglasio da nijedan čelnik iz Višegradske skupine nije sudjelovao u takvim razgovorima, kao i da s drugim premijerima ili predsjednicima nije vodio neformalne rasprave o svom susretu s Trumpom.

U objavi je dodatno naveo da Politico izmišlja tvrdnje bez ikakvih svjedoka ili dokaza, te da je riječ o pokušaju diskreditacije njegove politike, u kojoj se suverenitet, zaštita nacionalnih interesa i iznošenje vlastitog mišljenja tretiraju kao prijestupi.

Fico je podsjetio i na, kako tvrdi, ranije pokušaje da se spriječe njegovi međunarodni posjeti, uključujući i putovanja u Rusiju i SAD, istaknuvši da mu pojedine članice Europske unije nisu dopuštale ni prelet preko svog teritorija. Takvo ponašanje ocijenio je primjerom izostanka europske solidarnosti. Iako je priznao da se s nekim strategijama američkog predsjednika slaže, a s nekima ne, naglasio je da svoj stav nikada ne skriva te da mu za iznošenje kritičkih mišljenja „nisu potrebni nikakvi megafoni“. Kao primjer naveo je i svoj raniji prijedlog o nužnosti smjene Kaje Kallas.
