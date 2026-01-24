Od rujna otpad iz tri županije dovozit će se u Babinu goru

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora kod Karlovca dobio je okolišnu dozvolu, što je jedan od uvjeta da bi mogao početi s radom u rujnu ove, kako je planirano. Prema riječima Marije Tufeković, direktorice društva KODOS d.o.o., koje upravlja CGO-om Babina gora, za projekt je od iznimne važnosti ishođena okolišna dozvola.



Ključna zaštita okoliša