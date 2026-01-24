Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Izdana okolišne dozvola za još jedan Centar za gospodarenje otpadom

Od rujna otpad iz tri županije dovozit će se u Babinu goru

Autor
Snježana Bičak
24.01.2026.
u 12:39

Četiri centra, prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u različitim su fazama gradnje: Babina Gora kod Karlovca, Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Lučino Razdolje kod Dubrovnika i Piškornica kod Varaždina, dok su preostala tri centra u fazi pripreme dokumentacije: Orlovnjak na istoku Slavonije, Šagulje koje će se graditi kod Slavonskog Broda i CGO u Zagrebu

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora kod Karlovca dobio je okolišnu dozvolu, što je jedan od uvjeta da bi mogao početi s radom u rujnu ove, kako je planirano. Prema riječima Marije Tufeković, direktorice društva KODOS d.o.o., koje upravlja CGO-om Babina gora, za projekt je od iznimne važnosti ishođena okolišna dozvola.

Ključna zaštita okoliša

Ključne riječi
Karlovac otpad Babina Gora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!