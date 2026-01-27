Naši Portali
VOĐA PROTIV SLOVENIJE

Kapetan naše reprezentacije ljubi bivšu odbojkašicu: Evo tko je Austrijanka Miriam, najveća snaga Ivana Martinovića

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Vecernji.hr
27.01.2026.
u 17:58

Ivan Martinović postao je vođa nove generacije Kauboja, a njegova najveća podrška izvan terena je supruga Miriam, također bivša sportašica s kojom dijeli život daleko od očiju javnosti

Rukometni klasik koji ne priznaje popravni ispit ponovno je pred nama. U uzavreloj atmosferi Malmö Arene, Hrvatska i Slovenija odigrat će jubilarni 50. međusobni susret, a važnost mu je veća no ikad. Obje reprezentacije u dvoboj ulaze s po četiri boda, izjednačene sa Švedskom i Islandom, a samo pobjednik ostaje u igri za polufinale Europskog prvenstva. Na putu do tog cilja hrvatsku rukometnu reprezentaciju predvodit će kapetan Ivan Martinović.

Ivan je početkom 2025. godine preuzeo je kapetansku traku od Domagoja Duvnjaka, a njegov status vođe potvrdila je i nominacija za najboljeg rukometaša svijeta u izboru IHF-a te transfer u mađarski Veszprém. Iako je rođen i odrastao u Beču, a obitelj mu je vezana za austrijski sport, odabrao je hrvatski dres, odluka koja ga je u mladosti umalo stajala izbacivanja iz sportske škole.

FOTO Naš rukometni reprezentativac sklopio crkveni brak sa suprugom Austrijankom, suigrači užarili atmosferu
1/18
1/18

Dok na terenu lomi protivničke obrane, u privatnom životu njegov je najveći oslonac supruga Miriam, rođena Rath. Ova Austrijanka iz Graza i sama dolazi iz svijeta sporta. Godinama je gradila uspješnu odbojkašku karijeru, no morala ju je prekinuti zbog ozljede. Par je u vezi bio više od šest godina prije nego što su okrunili ljubav brakom, pokazujući da je njihova veza izgrađena na čvrstim temeljima i međusobnom razumijevanju.

Ljubav su ozakonili dvaput. Nakon civilne ceremonije 2024., godinu dana kasnije organizirali su raskošno crkveno vjenčanje u austrijskom gradiću Bad Vöslau. Slavlje su uveličali brojni Ivanovi suigrači iz reprezentacije, poput Domagoja Duvnjaka i Igora Karačića, koji su se pobrinuli za uzavrelu atmosferu, dok su mladenci za prvi ples odabrali romantični hit grupe Coldplay.

Njihov zajednički život savršen je spoj podrške i bijega od sportskih napora. Miriam je redovita na tribinama tijekom velikih natjecanja, a kamere često bilježe njihove emotivne trenutke nakon utakmica. Kada se svjetla reflektora ugase, par pronalazi mir. Ljeta tradicionalno provode na hrvatskoj obali, dok zime provode u Mađarskoj, gdje Ivan igra, često posjećujući obitelj u Beču. Privatnost čuvaju unatoč aktivnosti na društvenim mrežama.
