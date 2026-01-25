Očekujemo učinkovito kazneno procesuiranje nasilne pacijentice

Hrvatska liječnika komora povodom fizičkog i verbalnog napada na liječnika na hitnom prijemu u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh očekuje da nadležna tijela vlasti ovo, kao i sva slična djela napada na liječnike i druge zdravstvene radnike, dosljedno kvalificiraju kao kazneno djela prisile nad zdravstvenim radnikom, odnosno u ovom slučaju nad liječnikom.

U svom priopćenju iz Komore ističu da je zaštita liječnika na radnom mjestu preduvjet sigurnog, kvalitetnog i dostupnog zdravstvenog sustava te najoštrije osuđuju svaki oblik nasilja nad liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima. "Fizički napadi, prijetnje, vrijeđanje i zastrašivanje zdravstvenih radnika potpuno su neprihvatljivi i ne mogu se opravdati ni okolnostima, ni opterećenjem sustava, ni nezadovoljstvom pacijenata. Fizički napad na liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika nije samo čin nasilja spram tog pojedinca nego i čin koji onemogućava pružanje zdravstvene zaštite drugim pacijentima u tom trenutku", poručuju iz Komore.

Da je riječ o dugotrajnom i ozbiljnom problemu koji se sustavno ne rješava potvrđuju i rezultati istraživanja koje Komora provodi posljednjih godina. Longitudinalno istraživanje Studija hrvatskog liječništva, provedeno krajem 2024. godine, pokazalo je da je 8 % bolničkih liječnika u toj godini bilo izloženo fizičkom nasilju, dok je čak 36 % liječnika doživjelo verbalno nasilje i vrijeđanje.

Zabrinjava kontinuitet problema jer se čak 28 % svih liječnika nije osjećalo fizički sigurno na svom radnom mjestu. Zbog prirode posla, liječnici u hitnoj medicini, kao i svi ostali djelatnici u toj službi, značajno su izloženiji različitim oblicima nasilja. To potvrđuju i odgovori specijalista i specijalizanata hitne medicine iz 2. vala istraživanja (2024.) gdje se čak njih 32 % ne osjeća fizički sigurno na svom radnom mjestu. Posebno zabrinjava činjenica da je verbalno nasilje postalo gotovo svakodnevna pojava. U posljednjih godinu dana šest od deset liječnika hitne medicine bilo je izloženo verbalnom vrijeđanju, dok je u ostalim specijalizacijama verbalnom nasilju na radnom mjestu bilo izloženo tri od deset liječnika.

Zdravstvene ustanove trebale bi biti mjesta nulte tolerancije na verbalno i fizičko nasilje, no praksa pokazuje da to za sada nije slučaj. Hrvatska liječnika komora traži uvođenje nužnih mjera za poboljšanje sigurnosti u zdravstvenim ustanovama i to kroz uvođenje primjerene 24-satne zaštitarske službe, kao i učinkovitih sustava alarmiranja i pojačanog video nadzora, osobito u hitnim prijemima, bolnicama i domovima zdravlja.