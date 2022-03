Rajko Ostojić: Banožić je o dronu rekao sve točno, ali mu nitko ne vjeruje. Zato mora otići

Bivši ministar Rajko Ostojić gostovao je u studiju Večernjeg lista. S njim je razgovarala Petra Maretić Žonja.

Dvije godine su prošle od potresa u Zagrebu. Srušena je tek jedna zgrada, nije sagrađena niti jedna zamjenska kuća u Zagrebu, kako to uopće komentirati?

- Dijagnozu je jučer postavila udruga SAOS za Zagreb. Dvije godine, dva ministra, dva gradonačelnika, dva direktora fonda, dva zakona, jedna zgrada. Katastrofa. Ključan je teret na vladi i gradu Zagrebu. Krivi su prvenstveno premijer Plenković, ministar Horvat, direktor fonda Vanđelić, gradonačelnik Tomašević i naravno predsjednik skupštine Klisović i ministrica kulture. Ona je rezervirala najveći dio sredstava za obnovu muzeja i ostalih spomenika kulture koje je nemoguće napraviti u tri godine. Oni su ključni krivci.

Puno bolje ide obnova u Petrinji i Sisku nego u Zagrebu?

- Jednostavnije je napraviti nove zgrade na ledini koje rade u Petrinji, osim sjedišta Petrinje. Puno je lakše obnoviti Banovinu, ali tamo ide sporo, a ovdje je katastrofa.

Je li Vlada zaslužila ostati zbog ove nepostojeće obnove?

- To je ključan krimen ove Vlade, obnova koje nema. Meni je to neshvatljivo. Izbor novog ministra, ok, vidjet ćemo što će napraviti. Kad čovjek gleda zdravorazumski, to je neshvatljivo.

Što očekujete od koalicijskih partnera HDZ-a?

- New očekujem ništa. Oni imaju jedan, dva glasa... Imaju Čačića, on će možda izaći nakon ovoga s Aladrovićem.

Jedna od rijetkih nekretnina koja je obnovljena je ona od predstojnika ureda premijera gospodina Frke Petešića... Ovih dana USKOK je uzeo dokumentaciju iz tvrtke Državne nekretnine, između ostaloga, za obnovu tog njegovog stana, ali i dokumentaciju koja se odnosi na stan koji je dobio ministar Banožić. Što tu očekujete?

- Premijeri nemaju sreće sa svojim šefovima ureda. Sjetite se Milanovića i Sauche. Nije da branim Frku Petešića., ali svi kućevlasnici su skupili novac i obnovili, ali to je temeljito sumnjivo.

Zazivali ste rekonstrukciju Vlade, mislite li da će do nje doći?

Rekao sam da će prvi otići Horvat, za tri dana je čovjek bio u zatvoru. Mislim da će rekonstrukcija Vlade ići. Treba otići ministar obrane zbog cijelog niza slučajeva, i vjerojatno je i ministar Božinović koji treba doći na mjesto ministra obrane. Božinović je smiren gospodin koji je unutra, koji ima iskustvo i koji može pomoći NATO-u. On je smiren, pametan, educiran čovjek. Aladrović je u ozbiljnim problemima, a Milošević isto.

Jesu li pali kriteriji što se tiče ostanaka ministara u Vladi?

- Trebalo je napraviti onaj checking što je nažalost moja Vlada maknula. Bilo bi manje afera. Šteta što smo to ukinuli.

Što kažete za ministra zdravstva, ministra Beroša?

- Mislim da najbolje o njemu kaže ministar Marić. Kad ste ga pitali, je li vidio reformu, on je rekao ne, reforma ne postoji.

U kakvom je stanju hrvatsko zdravstvo?

- Bit će u problemima. Dolazi epidemija kroničnih nezaraznih bolesti. Samo zdravstvo funkcionira prvenstveno zahvaljujući entuzijazmu medicinskih sestara i liječnika.

Nije tajna da u Hrvatskoj nedostaje liječnika i sestara. Kako gledate na činjenicu da dolazi sve više izbjeglica iz Ukrajine, među njima će biti liječnika i medicinskih sestara, nadate li se da bi jedan dio njih mogao doći tu i pomoći hrvatskom zdravstvu?

- Već godinama postoji kontingent Ukrajinaca koji dolaze. Zašto ne, oni su dobro educirani. Neki analitičari govore, Europa je licemjerna, dolazi im jeftina radna snaga. Ja ne bih da se to odnosu na Ukrajince. Oni su jadan narod, mi možemo shvatiti patnju i njihove osjećaje. Njima treba pomoć.

Kako gledate na činjenicu da više od 10 dana nakon pada letjelice ne znamo kako je došla tu i tko ju je poslao?

- Tri su scenarija, no nedvojbeno da su naći stručnjaci iz vojne policije i centra za vještačenje Vučetić, napravili sjajan posao. Problem je što je sve prezentirao ministar Banožić kojemu se ne vjeruje. Sve što je rekao u kameru bilo je točno, ali mu ne vjerujete. To je komunikacija koja je bila loša. Priroda nam je pomogla da je to udarilo pod cestu. NATO se izblamirao. U ozbiljnim je problemima. Trump je zbog svojih interesa htio da Amerika izađe iz NATO-a. Macron je rekao prije dvije godine da je NATO u stanju moždane smrti. To je činjenica.

Nema više preleta borbenih aviona koji su nas trebali umiriti?

Napravili smo dobar dogovor s našim zemljama saveznicama, avioni su sada stand-by.

Je li vrijeme za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost?

Mislim da je. Kasni se.

Kakva je pozicija načelnika glavnog stožera Hranja?

Prvi put sam vidio u životu admirala Hranja i ministra Banožića u petak. Hranju sam postavio pitanje koje sam par puta rekao u medijima. Admiral je postao narednik, to nije dobro. Narednici su baza vojske, ali na vrhu piramide je samo jedan, to je načelnik. Pitao sam ga zašto je bio u klubu u Slovenskoj, on mi je odgovorio i ja sam zadovoljan odgovor. Šteta, vojsku treba maknuti iz medija.

Kako gledate na odnos predsjednik-premijer?

- Milanović je sjajno reagirao oko situacije u BiH. Plenković to isto misli samo ne zna na takav način reći. Oko Ukrajine su bili na potpuno različitim stranama.

Kakav treba biti hrvatski stav oko Ukrajine i Rusije?

- Mi smo zakasnili s našim stavom. To nije agresija Rusa, Ruske Federacije, to je agresija Putinovog režima, Putinovih ljudi na Ukrajinu. To nema veze s narodom. To je Putin. Tu je Plenković odigrao jasno. Milanović je pretjerao. Svi mi koji smo prošli rat, tu tugu, taj očaj, moramo biti solidarni. Vlada je prije par mjeseci trebala nešto poslati Ukrajini. Ukrajina je isto kriva, nisu previše ulagali u naoružanje, previše su se ufali u disfunkcionalni NATO.

Što se događa u Klubu socijaldemokrata? Hoće li biti osnovana stranka?

- Nisam član udruge. Političke stranka će se osnovati, da li će biti jedna, dvije, tri. Pričekajmo. Stranka treba biti, ne možete biti političar ako nemate političku stranku. Znam da je u planu osnivanje političke stranke. Već kasnimo s tim. Ja neću biti predsjednik te stranke. Romana Jerković je dobra ideja.

Suradnja s SDP-om je li moguća?

- SDP je takav kakav je, zagrebački SDP se dolaskom Gotovca morao probuditi. No, njemu kadroviraju drugi. On bi trebao postati potpredsjednik skupštine.