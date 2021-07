Rajko Ostojić nakon isključenja iz SDP-a: Grbin nije bio moj izbor. Želim se ispričati građanima

Nekadašnji potpredsjenik SDP-a Rajko Ostojić više nije član SDP-a. Odluku o isključenju iz članstva donijeli su povjerenici 45 dana nakon raspuštanja zagrebačke organizacije. Ostojić nije jedini. Naime, na popisu onih koji su ostali bez stranačke iskaznice su i Gordan Maras, Nikša Vukas, Zvane Brumnić i Marina Opačak Bili.

Reakciju Rajka Ostojića prenosimo u cijelosti.

"Peđa Grbin nije bio moj izbor. Nikada. A zašto je to tako? Jednostavno, nije taj, nije onaj koji vodi, onaj koji okuplja i to se vidi, to vide naši građani, dan za danom… S moje strane pružio sam kolegijalnu potporu i mir u medijima, da provede program, ali njega nema. A ni programa… Ni politika, čak ni u ovim, izvanrednim, COVID-19 uvjetima.

Jedino čime se bavi ovih godinu dana jest odstrel njemu nepodobnih članica i članova diljem Hrvatske. Želim se ispričati Vama građanke i građani RH za apsolutnu nezainteresiranost i ignoranciju takozvanog novog SDP-a za Vaše probleme i želim da znate kako SDP ima puno više za ponuditi od Peđe Grbina.

Konačno, Grbinov me potpis nije činio SDP-ovcem, niti će me ma ni za milimetar udaljiti od vjere i posvećenosti socijaldemokraciji", stoji u reakciji Rajka Ostojića.

Šteta nanesena stranci

Podsjećamo, nakon što je iz SDP-a isključeno oko tri tisuće članova, među kojima i četvero saborskih zastupnika, iz SDP-a oglasili su se priopćenjem u kojem predsjednik Peđa Grbin tvrdi da su ostali bez stranačkih iskaznica zbog načina rada na vodećim dužnostima u stranci i nereda kojeg su ostavili iza sebe.

- U dvije organizacije SDP-a- u Zagrebu i Slavonskom Brodu- dosad je bilo otprilike upisano pet tisuća članova, no, mnogi su bili fiktivni članovi. Sada ih ostaje oko dvije tisuće. Protekom od 45 dana, članstvo u stranci prestalo je i nekim članovima Kluba zastupnika SDP-a, kao što su Rajko Ostojić, Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić te bivšem predsjedniku Gradske organizacije u Zagrebu, Gordanu Marasu - navodi se u priopćenju.

