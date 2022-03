Tomašević: Nema više alibija da obnova privatnih kuća ne krene

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenica Danijela Dolenec održavaju redovnu konferenciju za medije u gradskoj upravi. Na dnevnom redu danas će se svakako naći obljetnica zagrebačkog potresa, ZET, Čistoća i brojne druge stvari. Potresom je Tomašević i otvorio presicu.

-Nezadovoljni smo brzinom obnove privatnih kuća. Doživjeli smo da su ravnatelj Fonda za obnovu i ministar graditeljstva dali ostavke. naša je odgovornost obnova javnih zgrada kojima je vlasnik Zagreb. Vidim da postoje nesporazumi oko Fonda Solidarnosti čija se sredstva ne smiju koristiti za obnovu privatnih zgrada- započeo je Tomašević. Tomašević očekuje da će do lipnja Zagreb potrošiti pola milijarde kuna za obnovu javnih zgrada. Ostatak novca, kaže, povući će se iz drugih fondova kao što je NPO te očekuje da će se iznos popeti na milijardu kuna.

Više od godinu dana nakon što su ljudi u Hostelu Arena, pronađen je model da se dio obitelji iz Hostela u kontejnere smjeste u gradske stanove. Tamo je smješteno 13 obitelji iz Hostela i drugog smještaja. Ostatak će se riješiti kako se budu oslobađali gradski stanovi, naglasio je.

Kada su preuzeli vlast, dio objekata u Zagrebu nije bio ni pregledan. Od 6.600 zgrada sa crvenom i žutom naljepnicom, mobilni timovi pregledali su njih 4.400, dodao je Tomašević.

-U interesu nam je da što više olakšamo proceduru i provođenje odluka, posudili smo gradske zaposlenike ministarstvu i Fondu kako bi se ubrzale procedure. Grad je tri javna poziva raspisao za dodjele jednokratne novčane pomoći stanovima i kućama oštećenih u potresu. Sufinanciramo i jednu petinu konstrukcijske obnove - rekao je. Grad je za to osigurao 80 milijuna kuna, no n ije potrošeno ništa jer obnova nije ni krenula.

-Ove smo godine udvostručili iznos na 160 milijuna kuna za onih 20% što je grad dužan da sufinancira obnovu privatnih zgrada. taj novac mora biti potrošen jer nema alibija da obnova privatnih zgrada krene- kaže. Nada se i da će novi ravnatelj Fonda biti izabran što prije. Danas u tri sata prezentirat će se program cjelovite obnove povijesne jezgre.

-To je vizija na koji će način izgledati jezgra Zagreba nakon obnove. Povijesni centar će se obnoviti, i to je vizija za nekoliko desetljeća - naglasio je Tomašević. Postpotresna obnova neće biti samo obnova već i obnova u svakom smislu. Ako se to ne dogodi, Grad Zagreb izgubit će srce i dušu grada.

-Ne smije se dogoditi da su u centru grada samo turisti, nećemo to dozvoliti- kaže. Izabran je i nova pročelnica Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Radi se o Lani Križaj, konzervatorica s dugogodišnjim iskustvom.

-Od nje očekujemo reorganizaciju zavoda, bilo da se radi o inicijativama od građana, Zavod je važan faktor kada se radi o pojedinačno zaštićenim cjelinama- kazao je.

Gradu u interesu da pomogne oko obnove, želimo dan se dislocirane obitelji vrate, i oživiti oštećenu jezgru grada. ne vidim zašto ne kreće izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća, naglasio je.

-Ako je problem cijena javne nabave, vlada to može promijeniti, ako se ne javljaju domaće tvrtke, onda trebamo raspisati međunarodni javni natječaj- dodao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Objekt u Đorđićevoj bio je opasan za građane i moralo ga se srušiti. Zbog toga sm,o išli prema Inspektoratu i rušenje će trajati do kraja tjedna, rekao je Tomašević. Komentirao je i naloge o uklanja nju terasa.

-Neće biti u potpunosti uklonjene. Potrebno ih je malo korigirati kako bi vatrogasno vozilo ne može proći. naći ćemo rješenje kako bi mogli proći- objasnio je. O tome će se usuglasiti na najavljenim sastancima s ugostiteljima. Luka Korlaet govorio je o stanarima Hostela.

-Primili smo oko 50 obitelji, malo više od pola. što sa ostatkom, više puta smo bili u Hostelu, osluškivali, razgovarali i za natječaj za stanove dali smo sve od sebe da izađemo u susret onima koji su željeli u stanove- kazao je.

Novac nije problem, problemi su nagomilani jer nekoliko desetljeća nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Puno se stvari nije raščistilo, samo u Hostelu sam čuo priča o neriješenim statusima, nemoguće je bilo razmrsiti tko i koliko, ne vidim koji je razlog da obnova ne krene, dodao je Tomašević.

-Donesene su odluke za gradnju novih 13 zamjenskih obiteljskih kuća i ja se nadam da kreće u travnju. O tome odlučuju Fond i Ministarstvo, i naše je strpljenje pri kraju kao i ono građana - naglasio je gradonačelnik.