Radnici za sezonu nikad nisu bili tako traženi: I u susjednoj zemlji vape za radnom snagom

Rekordne brojke oglasa za posao i velik broj pregleda onoga što se nudilo na netom zaključenom online sajmu sezonskih poslova Sezonac.hr, pokazuje da je potraga za sezoncima u punom jeku. Naime, prema procjenama turističkog sektora ove godine tražit će se 10 do 15 posto više djelatnika nego lani, potraga za njima je nikad teža s obzirom na to da se turizam vraća u sve zemlje u okruženju bez restrikcija, a svi su u problemu kako popuniti sezonska radna mjesta. Najtraženiji su sezonski radnici prodavač, konobar, kuhar, skladištar i sobar/sobarica, a to su ujedno i oglasi s najviše prijava posloprimaca. Očekivano, većina oglašenih radnih mjesta na sajmu odnosila se na sezonski rad, no u značajnom broju oglasa poslodavci su nudili i mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa nakon završetka ljetne turističke sezone, piše Novi list.

- Pored posloprimaca iz Hrvatske, sajam je ponovo pobudio veliki interes i kod radnika iz regije te je, kao i prethodnih godina, zabilježen velik broj prijava na oglašena radna mjesta kandidata iz susjednih zemalja. Najviše interesa za pronalaskom sezonskog posla u Hrvatskoj i ove godine su iskazali posloprimci iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije - naveo je Alen Mrvac s portala MojPosao, organizatora ovog online sajma poslova.

Da je potražnja za radnom snagu u punom jeku, pokazuje i novi Online Vacancy Index (OVI), mjesečni indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu u Zagrebu u suradnji s portalom MojPosao. OVI indeks je tako u siječnju zabilježio povećanje od 5,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, što je poboljšanje u odnosu na prosinac kada je indeks pao za 2,5 posto na mjesečnoj razini. Rast je još izraženiji na godišnjoj razini s obzirom na to da je potražnja za radnicima porasla za 10,1 posto u odnosu na godinu ranije, odnosno siječanj 2022. U Ekonomskom su institutu naveli kako su najtraženija zanimanja bila prodavač, kuhar i knjigovođa, dok su konobari ovoga puta pali na četvrto mjesto, a skladištar je zauzeo petu poziciju. Najveće apsolutno smanjenje broja oglasa na godišnjoj razini u siječnju zabilježeno je u zanimanjima programer i građevinski radnik, dok je najveće povećanje opaženo kod prodavača, knjigovođa i medicinskih sestara. Što se geografske raspodjele poslova tiče, broj oglasa zabilježio je povećanje u svim hrvatskim regijama, najviše na sjevernom Jadranu, i to za čak 44,2 posto, što najvjerojatnije upućuje na to da je ove godine potražnja za sezonskim radom započela nešto ranije nego inače, kažu u Ekonomskom institutu.

No nije samo Hrvatska ta koja ima velik manjak sezonske radne snage. Njemačka ove godine potražuje oko 50.000 stranih radnika, Austrija oko 40.000… Sigurno je da su ove zemlje velika konkurencija u smislu privlačenja djelatnika što pokazuje i činjenica da je regionalni bazen radne snage, dakle, regija koja obuhvaća Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju, već praktički ispražnjen te je sve teže doći do radnika iz ovih zemalja.

Inače, Austrijanci, pogotovo tvrtke upravo iz turističkog sektora, već nekoliko godina aktivno traže radnu snagu i u Hrvatskoj, s time da su lani ovdje ponudu poslova imale čak i hotelske firme iz Bavarske. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lani je tako iz evidencije nezaposlenih izašlo 3.660 osoba zbog zapošljavanja u inozemstvu, a samo tijekom prosinca bilo je 525 takvih izlazaka iz evidencije. Jasno, riječ je samo o radnicima koji su bili prijavljeni na birou, uz što treba uzeti u obzir i odlaske onih koji su van otišli, a da nisu bili u evidenciji HZZ-a. Što se, pak, tiče Austrije, HZZ je prije nekoliko godina pokrenuo pilot-projekt u suradnji s austrijskom javnom službom za zapošljavanje (AMS) u posredovanju za zapošljavanje u zimskoj sezoni u Austriji. Tako se svake godine pruža mogućnost hrvatskim radnicima za rad u zimskoj sezoni u Austriji te se na taj način sezonskim radnicima omogućava ostanak u zaposlenosti i tijekom zimskih mjeseci.

Činjenica je da turisti u Austriji mogu birati između više od 48.000 ugostiteljskih objekata, gotovo 16.000 hotela te preko 18.000 poduzeća specijaliziranih za sportske aktivnosti. Austrijski turistički sektor direktno zapošljava oko 300.000 djelatnika, a oko 700.000 radnih mjesta izravno je vezano uz turistički sektor. I sami austrijski poslodavci su, dakle, i krajem prošle godine u Hrvatskoj tražili djelatnike u turizmu. Činjenica je da je iz godine u godinu sve teže naći radnike u turizmu pa se poslodavci sve više okreću i zemljama poput Indije, Nepala ili Filipina. Sigurno je da će ove godine hrvatski turizam trebati i više radnika nego prošlih godina, uz ostalo, i zbog činjenice kako neki objekti nisu ni otvarani jer u njima nije bilo nikoga za raditi, iako je potražnja turista bila iznad svih očekivanja te bi se i ti objekti bili popunili gostima.