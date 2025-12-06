Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
'ZAMETAK NOVE SNAGE'

Radić (DOMiNO) najavio novu desnu političku platformu

Zagreb: Stranka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) održala je sabor
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
06.12.2025.
u 14:44

Radić je na stranačkom saboru u subotu poručio da će platforma biti otvorena svim desnim, konzervativnim i suverenističkim strankama te da će koalirati isključivo s desnim opcijama.

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić najavio je u subotu na stranačkom skupu okupljanje nove desne političke platforme, u kojoj priželjkuje suradnju i s Mostom, te je poručio da je isključena suradnja s lijevim opcijama. "Danas nastavljamo proces koji je započeo na saboru stranke Hrvatskih suverenista. Zapečatit ćemo platformu koja će biti zametak nove snage. Hrvatska treba snažnu desnu opciju koja će odgovoriti na izazove vremena", poručio je Radić na izvanrednom stranačkom saboru. Naime, inicijativa za formiranje nove političke platforme najavljena je krajem listopada na saboru Hrvatskih suverenista, kada je iskazana težnja za povezivanjem suverenista, stranke DOMiNO, HSP-a, Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića te niza manjih domoljubnih pokreta.

Radić je na stranačkom saboru u subotu poručio da će platforma biti otvorena svim desnim, konzervativnim i suverenističkim strankama te da će koalirati isključivo s desnim opcijama. "Naš narativ je jasan, platforma je otvorena onima koji dijele desne, konzervativne vrijednosti", poručio je. Ključnim problemima u državi, rekao je, smatra depopulaciju, migrantsku politiku te "nametanje narativa o izvanrednom stanju koji ne odgovara stvarnosti". Istaknuo je da želi surađivati s Mostom i drugim desnim strankama, dok je suradnja s lijevim ili progresivnim opcijama isključena. 

Posebno je kritizirao prosvjede i transparente koje smatra "pozivom na rušenje države", dodajući da političke teme moraju biti obrađene povijesno i znanstveno, a istina jasno predstavljena. Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) rekao je kako je novo političko okupljanje simbol pobjede u Vukovaru i zajedničkog nastupa na lokalnim izborima u Zagrebu.  "Naša političko-stranačka platforma temelji se na rezultatima lokalnih izbora i zajedništvu koje smo pokazali. Mi smo jedini autentični protivnici ideološkog zlosila koje provodi platforma Možemo!", rekao je.

Dodao je da je cilj platforme stvoriti stabilnu i jasnu desnu opciju koja neće dopustiti "trgovinske koalicije koje zavode birače i ignoriraju njihovu volju". Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) ocijenio je da su lokalni izbori u Vukovaru pokazali smjer djelovanja platforme. "Hrvatska će nam dati priliku kao što je dao Vukovar, a ovo političko okupljanje bit će jedno od najvećih iznenađenja sljedećih parlamentarnih izbora", poručio je.  Na izvanrednom saboru stranke DOMiNO raspravljene su izmjene i dopune stranačkog Statuta te ključne političke i organizacijske smjernice. Saboru je prisustvovala i predsjednica Hrvatske stranke prava Marina Logarušić.
Ključne riječi
Zlatko Hasanbegović Mario Radić Domino

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja