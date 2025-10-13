Mario Radić: 'Srpski kulturni centar u Puli otvoren je pod parolom obitelji Dedić. Čekali su da umre Gabi Novak'

Stranka DOMiNO nedavno je proslavila svoj prvi rođendan, a predsjednik stranke Mario Radić naglasio da je u kratkom vremenu postignut značajan rezultat, posebice na lokalnim izborima u Vukovaru i Zadru. “Napravili smo odličan rezultat. Izdvojio bih Vukovar i Zadar, tu smo išli sami i postigli najbolje rezultate. U gradu u kojem sam rođen, kad mi sugrađani daju povjerenje, to je osobna satisfakcija. Vukovar treba novu stranicu,” rekao je Radić za HRT.

Govoreći o stranačkom programu, istaknuo je važnost praćenja svjetskih trendova i zaštite hrvatske suverenosti: “Pratimo vrlo aktivno svjetske trendove. Programski smo se posložili da branimo suverenost hrvatskog naroda u hrvatskoj državi.”

Radić je kritizirao europsku politiku i preveliko oslanjanje Hrvatske na Francusku, upozorivši na rastuće probleme u državi i inflaciju. “Abnormalno povećanje plaća državnoj administraciji pred izbore dugoročno će ostaviti traga. Inflacija je zato što su povećane plaće. Taj kolo se okreće, ali neće biti tako lijep,” dodao je.

Komentirao je i probleme u zapošljavanju, posebno u turizmu i prehrambenoj industriji, te afričku svinjsku kugu: “Stihijski način rada dovest će nas u probleme osnovnog funkcioniranja. Afrička svinjska kuga je katastrofalna i teško će se stanje vratiti.”

Na pitanje o suradnji s vladajućima, naglasio je da je DOMiNO spreman razgovarati pod uvjetom da im se dodijeli Ministarstvo kulture. Posebno je istaknuo kontroverzu oko Srpskog kulturnog centra u Puli: “Svi naši građani trebaju imati svoja prava, ali centar je otvoren pod parolom obitelji Dedić i s hrvatskim novcem, gdje se svojata obitelj Dedić. To su čekali da Gabi Novak umre. Prošlo je deset dana i jedino smo mi reagirali. Nevjerojatno mi je da se olako prelazi preko toga. Kako možete uzimati nešto što nije vaše? Nitko ne reagira, daju se novci i meni je to perverzno,” zaključio je Radić.