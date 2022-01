'Putin planira sabotaže da opravda invaziju na Ukrajinu'

Lanac pregovora na relacijama Rusija – SAD, Rusija – NATO, Rusija – OESS nisu urodili približavanjem po pitanju mogućnosti širenja Atlantskog saveza, odnosno podjele na interesne sfere, kako to priželjkuje Moskva. Glavni ruski pregovarač Sergej Rjabkov rekao je da su sastanci pokazali "slijepu ulicu i razliku u pristupima" – i onda je na televiziji izjavio da ruski vojni stručnjaci izlažu predsjedniku Vladimiru Putinu opcije u slučaju da se situacija s Ukrajinom pogorša, ali da se diplomaciji svejedno mora dati prilika. Samo, moguće je da je Putin odlučio nešto drugačije. Jučer se dogodio snažni hakerski napad na ukrajinske institucije nakon čega je uslijedila poruka – "Bojte se i očekujte najgore!"

Pobjeda bi značila poraz

Napadom su zahvaćeni ministarstvo vanjskih poslova, uredi kabineta, vijeće sigurnosti i obrane.

"Ukrajinci! Svi vaši osobni podaci poslani su na javnu mrežu. Svi podaci na računalima uništeni su, nemoguće ih je vratiti. Sve o vama sada je javno, bojte se i očekujte najgore. To je vaša prošlost, sadašnjost i budućnost", stajalo je u poruci hakera ukrajinskim građanima na ukrajinskom, poljskom i ruskom.

Istodobno su se na ruskoj televiziji pojavili kadrovi novih vojnih postrojbi koje su se priključile vježbama na granici s Ukrajinom. I dalje ruska strana negira planove za invaziju, no agencije prenose njezine namjere poduzimanja nespecificirane vojne akcije ako se ne udovolji ponajprije zahtjevu da Ukrajina nikada ne uđe u NATO. Ruska agencija RIA objavila je da su počele vojne vježbe u kojima se utvrđuje sposobnost ruske vojske da se brzo razmjesti iz udaljenih područja, poglavito s istoka prema zapadu pri čemu su pokazane snimke utovara velikog broja oklopnih vozila i vojnog oruđa na vlakove u istočnom vojnom okrugu. Nameće se zaključak da je to zapravo krinka premještanja novih snaga prema Ukrajini. Bijela kuća priopćila je da je rizik od ruskog napada visok te će vrlo brzo objaviti obavještajne informacije koje dokazuju da Rusija priprema scenarij koji bi opravdao novi upad u Ukrajinu. Ta informacija, doznao je jučer popodne CNN, jest da Rusi planiraju nešto što se u obavještajnom žargonu zove "false-flag" ili operacija pod lažnom zastavom. U istočnoj Ukrajini njihove specijalne jedinice napale bi upravo proruske snage i izveli sabotaže što bi se onda protumačilo kao napad na odmetnute oblasti i aktivirao napad iz Rusije. To bi bili neki od najboljih ruskih specijalaca obučeni za urbano ratovanje, korištenje eksploziva te izvođenje sabotaža. Je li ovo točno ili se samo radi o zapadnoj pili naopako, doznat ćemo uskoro.

– Prijetnja vojnom invazijom visoka je. Nema dogovorenih datuma za nove sastanke. Najprije ćemo se konzultirati sa saveznicima i partnerima - rekao je Jake Sullivan, Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost.

Prije je ruska strana upućivala optužbe da su oko Donbasa primijećeni strani plaćenici i savjetnici. Sada se pojavila vijest u američkim medijima prema kojoj CIA nadgleda intenzivan tajni program obuke elitnih ukrajinskih specijalaca zajedno s drugim obavještajnim osobljem na tlu SAD-a. To potvrđuje nekoliko bivših američkih obavještajaca. Taj program traje još od 2015. godine, a odvija se na neimenovanoj lokaciji na jugu Sjedinjenih Država, prema iskazima tih izvora. Međutim, već su objavljivane procjene da Ukrajina u eventualnom ratu s Rusijom neku šansu ima upravo s takvim visokouvježbanim snagama, a ne u klasičnom ratovanju gdje je ruska strana daleko jača.

Rusi, s druge strane, drže da u mogućem ratu u Ukrajini mogu relativno lako pobijediti u scenariju koji je iznio Ivan Timofejev, programski ravnatelj kluba Valdaj, ruskog "think tanka", te jedan od vodećih ruskih vanjskopolitičkih stručnjaka. On misli da bi simultani udar ruske vojske iz više pravaca s artiljerijskom potporom uz preuzimanje zračnog prostora podijelio ukrajinske snage na grupe i doveo Ruse u situaciju da ukrajinsku vojsku natjera na povlačenje prema rijeci Dnjepar nakon čega bi se okružio i zauzeo Kijev te uspostavila nova ukrajinska država koja bi uključila i sada pobunjene oblasti. No, Timofejev ističe da bi to bila skupa pobjeda koja bi odnijela više nego što bi donijela te ne bi jamčila nikakav mir. Vodila bi u produljeni i iscrpljujući sukob. A to bi sigurno dalo opravdanje i Zapadu da Ukrajini isporuči velike količine modernog oružja i vojne opreme što bi dodatno produljilo sukob. Rusija bi se sasvim sigurno našla u diplomatskoj izolaciji jer ne treba očekivati da bi itko dao potporu napadu na Ukrajinu koji bi sigurno izgledao kao otvoreni rat, odnosno klasična agresija, a ne ograničeni sukob kao na Krimu ili Donbasu. To bi povuklo i nove sankcije što bi nanijelo ogromnu štetu ruskoj ekonomiji.

Građani su protiv rata

Sve i da Rusija uspije brzo i lako poraziti Ukrajinu, to bi bilo teško održati i iz razloga što bi se radilo o ogromnom teritoriju čiju bi aneksiju rijetko tko i priznao. Još, nije sasvim očita lojalnost stanovništva istočne Ukrajine Rusiji. Na kraju, rat bi mogao izazvati nestabilnosti i u samoj Rusiji, rat rijetki podupiru, ako itko uopće, unatoč odbojnosti prema antiruskim porukama koje se iz Ukrajine čuju. Rusija sada koristi prijetnju ratom, ali sam rat ne bi joj donio ništa, smatra Timofejev, ne vjerujući da će do takvog rata zaista i doći.