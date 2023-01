Putin ispratio fregatu naoružanu hipersoničnim raketama pet puta bržima od brzine zvuka

Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je u srijedu u Atlantski ocean fregatu naoružanu hipersoničnim krstarećim projektilima Cirkon. S ministrom obrane Sergejem Šojguom i Igorom Krokmalom, zapovjednikom fregate pod nazivom "Admiral flote Sovjetskog Saveza Gorškov", Putin je na videokonferenciji rekao da je brod naoružan hipersoničnim oružjem Cirkon.

"Ovaj put brod je opremljen najnovijim hipersoničnim raketnim sustavom - 'Cirkon' - za koji ne postoji ekvivalent", rekao je Putin. "Ovo je hipersonični morski sustav", dodao je.

🇷🇺🚢🚀Footage of today's launch of the hypersonic cruise missile "Zircon" from the frigate "Admiral Gorshkov".



A missile fired from the Barents Sea successfully hit a target in the White Sea, located at a distance of almost 1000 km. pic.twitter.com/tjOldW6Pfv