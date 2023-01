Misteriozna Putinova plavuša uzbudila mreže. Svi se pitaju: Tko je ona?

Novogodišnja čestitka ruskog predsjednika Vladimira Putina ove godine bila je kontroverzna iz nekoliko razloga. Osim što je rat u Ukrajini nazvao ''svetom dužnosti prema precima i potomcima'', smatrajući kako se radi o borbi za rusku suverenost, jedna žena potaknula je špekulacije među medijima.

Točnije, na društvenim mrežama krenule su se širiti fotografije koje pokazuju istu plavušu u tri različita slučaja kada se Putin obraćao narodu. Bjeloruski novinar Tadeusz Giczan tako je na Twitteru i objavio te fotografije - na jednoj je žena pozirala kao vojnikinja, u drugoj s mornarima na brodu, a u trećoj s vjernicima koji su bili na misi, prenosi Newsweek.

''Vojnikinja, mornarka, kršćanka. Bog djeluje na misteriozne načine'', tvitao je Giczan.

This is fascinating. Who is she? A bodyguard? An actor? There are several other faces who appear in both photos on the right. https://t.co/cVZyLvya2g

Na to se nadovezala i CNN-ova reporterka Clarissa Ward koja se zapitala koja je uloga ove misteriozne žene koja se uporno pojavljuje u kadrovima ruskog predsjednika, a uočila je kako postoje još dvije osobe koje se opetovano pojavljuju na snimkama, no nisu se toliko istaknule kao ova žena.

''Ovo je fascinantno. Tko je ona? Tjelohraniteljica? Glumica? Još je nekoliko lica koja se pojavljuju u obje fotografije'', navela je.

Ovom temom pozabavio se se i reporter Kyiv Independenta Jason Jay Smart koji je naveo kako su žena i ostali ''vjerojatno iz Putinovog osiguranja''.

As one would expect: Putin’s New Year’s Eve address did not even use real soldier, but actors (that is - people rounded-up from the Presidential Protection Office).



The blonde woman can also be seen in his Easter address.



He’s as fake as the value of the Ruble. pic.twitter.com/PcDmPWUY53