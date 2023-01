Tko je Putinov čovjek za prljave poslove kojeg traži i FBI: Šef zloglasne Wagner grupe ima i predsjedničke ambicije

Uoči početka ove nove ratne godine u Ukrajini, Evgenij Prigožin je kao šef zloglasne plaćeničke postrojbe Wagner u javnosti u posljednje vrijeme nastupao prilično samopouzdano. 61-godišnji Rus je obišao ratno područje i kritizirao rusko vojno rukovodstvo. A šef Kremlja Vladimir Putin ga pušta da radi što želi, kao da je njegova paravojna formacija u kojoj su aktivni i brojni osuđeni zločinci zapravo – na vlasti. Putin je u prošlosti čak tvrdio da ruska država nema nikakve veze s Grupom Wagner.

Putin i Prigožin se poznaju odavno. Kada je bivši KGB-ov časnik Putin još radio u gradskoj upravi St. Peterburga, navodno je znao navratiti u Prigožinov restoran. I zato je taj poslovni čovjek, koji se obogatio u kaotičnim 90-im godinama u Rusiji i koji je uzgred već bio u zatvoru zbog pljačke, dobio nadimak „Putinov kuhar". Prigožin je poznat i kao šef poslovnog imperija Concord, između ostaloga i zbog svoje „tvornice internetskih trolova" koji su se specijalizirali na područje dezinformiranja, i za koje se sumnja da su se miješali i u predsjedničke izbore u SAD-u, piše Deutsche Welle.

Upravo zbog toga su američki istražitelji iz FBI-ja ponudili novčanu nagradu svima onima koji pomognu u njegovom uhićenju.

Predsjednikov kuhar

Prigožin je dugo vremena izbjegavao javnost, prije svega kada se njegova plaćenička postrojba 2014. nakon pada ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča aktivirala u Donbasu. No što duže traje ruska invazija na Ukrajinu, započeta 24. veljače 2022., Prigožin, kojeg Ukrajina smatra ratnim zločincem, nastupa sve ofenzivnije u javnosti. On je posjećivao ruske zatvore kako bi tamo regrutirao osuđene zločince za svoju trupu, uz obećanje da će im nakon kraja rata biti oprošten ostatak kazne. Pritom on radi što hoće, bez ikakvog pravnog utemeljenja, a Kremlj se u to ne miješa.

I rusko pravosuđe već odavno strahuje od utjecaja nedodirljivog bliskog suradnika Vladimira Putina. Prigožinova vojska funkcionira neovisno o ruskoj državi, kao kompanija s vlastitom organizacijom i strukturama moći. „Ja mogu samo reći da privatna vojna firma Wagner danas igra jednu od najvažnijih uloga u zoni u kojoj se odvija specijalna vojna operacija”, napisao je poduzetnik Prigožin na Telegramu. Na toj mreži naglašava kako I dalje stoji iza kritike koju je izrekao na račun šefa ruskog generalštaba Valerija Gerasimova. Ja sam utemeljio Wagner i upravljam plaćenicima kako bi Rusija bila uspješna u ratu, tvrdi Prigožin.

Koliko je wagnerovaca aktivno u Ukrajini?

Putinov čovjek za prljave poslove gotovo svakodnevno komentira ratna zbivanja. On demantira šefa Službe za komunikaciju Bijele kuće u Washingtonu Johna Kirbyja koji je rekao da Rusija oružje za rat dobiva i od Sjeverne Koreje. I dodaje da postrojba Wagner kupuje znatne količine američkog oružja - unatoč sankcijama SAD-a. Nije uvijek jasno kada Prigožin svojim postovima na Telegramu ismijava Zapad, a kada misli ozbiljno ono što kaže. Kirby je nedavno rekao i da je po američkim procjenama u Ukrajini trenutno aktivno oko 50.000 wagnerovaca, odnosno da je među njima 40.000 onih koji su se prije odlaska na bojište nalazili u - zatvoru.

Plaćenici se u pravilu na ograničeni rok bore za one koji ih za to plaćaju, i pritom nisu integrirani u regularne vojne trupe. Po međunarodnom ratnom pravu oni ne uživaju zaštitu koju imaju, primjerice, ratni zarobljenici – za razliku od stranih dragovoljaca koji se bore u redovima ukrajinske vojske kao regularni pripadnici.

Foto: IGOR RUSSAK/REUTERS

"Korumpirana individua”

Međunarodna novinarska istraživačka mreža OCCRP, koja se uglavnom bavi istraživanjem organiziranog kriminala i korupcije, nedavno je Prigožina proglasila "osobom godine”. Nakon vlastodržaca poput Aleksandra Lukašenka (Bjelorusija) ili Nicolasa Madura (Venezuela), članovi žirija su tu sramnu "nagradu” po prvi put dodijelili jednoj osobi koja nikada nije obnašala neku državnu ili službenu funkciju.

"On nije neki nacionalni vođa, već korumpirana individua, koja je u stanju potaknuti na teror i masovne povrede ljudskih prava u raznim dijelovima svijeta”, tako je odluku obrazložila članica žirija Louise Shelley, američka stručnjakinja za financijske transakcije na Sveučilištu Georgea Masona. Prigožin simbolizira najmračniju stranu Rusije, stoji u izvještaju OCCRP-a.

"On je borac za korupciju”, kaže istraživački novinar i jedan od utemeljitelja OCCRP-a Drew Sullivan. "On se bori i ubija kako bi instalirao korupciju. Wagner nije ništa drugo nego skupina organiziranog kriminala čije je djelovanje odobrila ruska vlada." Prije Ukrajine Wagner je bio aktivan u Siriji, a trag krvi seže i do Srednjoafričke Republike, Sudana, Somalije i Malija.

Ubijanja, silovanja, mučenja…

Wagnerovce se terete za ubojstva, silovanja i mučenja ljudi, između ostaloga i u predgrađima Kijeva tijekom rata u Ukrajini, kako se može pročitati u izvještaju objavljenom tijekom prosinca 2022. U Africi Prigožina stručnjaci povezuju s rudnicima zlata i dijamanata. I tvrde da, s obzirom na umor Putinove vojske na bojištu, Prigožin i njegovi plaćenici u Ukrajini i dalje igraju odlučujuću ulogu.

Prigožinove aktivnosti i njegove moguće ambicije oko dolaska na vlast u Rusiji u više je navrata analizirao i američki Institut za ratne studije (ISW). Taj think tank je jedan intervju Prigožina za državnu postaju RT nedavno proglasio pokušajem da uz pomoć snažnih riječi i populističkih stavova poveća utjecaj u ruskom društvu. On je u tom intervjuu između ostaloga predložio da se ruskim milijarderima oduzme sve što imaju kako bi i oni dali svoj doprinos u ratu.

Što se tiče stotina tisuća Rusa koji su pobjegli od Putinove opće mobilizacije, među njima i brojni prozapadno orijentirani ljudi ili članovi oporbe, Prigožin je rekao da je sve njih trebalo strpati u kažnjeničku bojnu i poslati u rat: "Nemojte uopće sumnjati da svi oni ne bi umrli kao heroji.”

Putinov nasljednik?

Rastući utjecaj Prigožina stručnjaci smatraju kao znak da Putin gubi kontrolu, jer njega se kao vrhovnog zapovjednika ruskih vojnih snaga na koncu konca smatra odgovornim i za seriju poraza u ratu protiv Ukrajine. Je li Prigožin doista u igri kao mogući Putinov nasljednik i novi vlastodržac u Moskvi, kako to neki tvrde? Politolog Abbas Galjamov smatra da „predsjednikov kuhar" dobro kotira, i to u situaciji u kojoj su svi u Moskvi, uključujući i samog Putina – izgubili na rejtingu.

"Sad to izgleda tako kao da se režim održava zahvaljujući prije svega Prigožinu”, kaže Galjamov. Zahvaljujući i njegovom medijskom angažmanu može nastati dojam da bi Prigožin mogao zauzeti Putinovo mjesto, dodaje ovaj stručnjak.

Predsjednički izbori se u Rusiji održavaju za otprilike godinu dana. Galjamov ipak misli da Prigožin nema nikakvih šansi. Naime, kako kaže, strah od svemoćnog Prigožina ujedinjava rusku elitu. Galjamov je uvjeren da će oni znati pronaći način kako da spriječe izbor Prigožina za predsjednika.