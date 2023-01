Kod Harkiva otkriveno 25 logora za mučenje; U napadu uništena ukrajinska ledena arena

Rusija planira dugotrajnu kampanju napada iranskim dronovima kako bi "iscrpila" Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. "Imamo informacije da Rusija planira dugotrajne napade pomoću bespilotnih letjelica šahid", rekao je Zelenski u svom noćnom video obraćanju.

08:54 - Ured glavnog tužitelja u Kijevu pokrenuo je postupak protiv kradljivca Banksyjeva murala, a prijeti mu do 12 godina zatvora. Muškarac, zajedno s nekoliko pomagača, uklonio je početkom prosinca grafit britanskog uličnog umjetnika sa zida u kijevskom predgrađu Hostomel.

Skupina je odrezala dio ploče i žbuke s pročelja na kojem se nalazio prikaz žene s plinskom maskom, rekli su dužnosnici.

Kazneni postupak usmjeren je isključivo protiv muškarca za krađu počinjenu pod ratnim stanjem, a prijeti mu do 12 godina zatvora, navele su vlasti.

Foto: Banksy/REUTERS Banksyjev mural

"Bio je svjestan vrijednosti rada i planirao je prodati grafit, a dobivenim sredstvima raspolagati kako želi", priopćilo je glavno tužiteljstvo u ponedjeljak.

"Da bi to učinio, zatražio je pomoć ljudi koji nisu bili svjesni njegovih namjera, a koje je uvjerio da ima sve potrebne dozvole za demontiranje murala", dodaju.

Tamošnji stanovnici uočili su da je prikaz žene u kućnoj haljini s viklerima, plinskom maskom i aparatom za gašenje požara uklonjen sa zida i pozvali su policiju. Riječ je o jednom od nekoliko umjetničkih djela izrađenih u Ukrajini prošlog mjeseca.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS Hostomel

Grafit je zaplijenjen, a ministarstvo kulture odlučit će o njegovoj sudbini. Grafit nije oštećen, a štiti ga policija, poručio je guverner Kijevske oblasti Oleksij Kuleba na komunikacijskoj platformi Telegram.

Nije poznat identitet Banksyja. U studenom se doznalo za nekoliko njegovih umjetničkih djela u predgrađima Kijeva zahvaćenih ruskim ratom, kao i u samoj ukrajinskoj prijestolnici. Anonimni britanski ulični umjetnik Banksy otkrio je da je izradio 50 djela koje će prodati, a prikupljena će sredstva dati humanitarnoj organizaciji za pomoć Ukrajini.

08:15 - Ukrajinska policija objavila je da je otkrila 25 logora za mučenje oko istočnog grada Harkiva nakon oslobađanja tog područja od ruske okupacije.

Ruski vojnici zatočili su i mučili civile u logorima u nehumanim uvjetima, napisao je šef regionalne policije Volodimir Timoško u ponedjeljak na Facebooku. Neki zarobljenici bili su podvrgnuti elektrošokovima, a nekima su polomljeni prsti, naveo je Timoško.

Područje oko Harkiva mjesecima je bilo pod okupacijom ruskih snaga. Povukli su se tek početkom rujna nakon ukrajinske protuofenzive.

Od rujna je na oslobođenom području otkriveno 920 tijela civila, a među njima 25 djece, dodao je Timoško. Ubili su ih ruski vojnici, rekao je. Ruski vojnici počinili su ratne zločine i na drugim okupiranim područjima, prema istragama ukrajinskih vlasti.

U kijevskom predgrađu Buči otkrivena su tijela više od 400 ljudi nakon povlačenja ruskih snaga. Većina ih je umrla nasilnom smrću, a istraga se nastavlja.

08:13 - Ukrajina i Europska unija održat će samit 3. veljače u Kijevu, a ne u Bruxellesu, a razgovarat će o europskoj financijskoj i vojnoj podršci, objavio je ured ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Zelenski je o tom sastanku na visokoj razini razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen u prvom telefonskom pozivu ove godine, navodi se u priopćenju objavljenom u ponedjeljak navečer.

Odluka od sastanku u Kijevu dokida nagađanja o mogućem novom putovanju predsjednika Zelenskog u inozemstvo nakon njegova iznenadnog posjeta Washingtonu u prosincu.

Priprema se isporuka "odgovarajućeg" oružja i početak novog programa financijske pomoći Ukrajini u vrijednosti 18 milijarda eura, prema odluci koju je u prosincu donio Europski parlament. Ukrajinski predsjednik inzistirao je na tome da prva rata bude isplaćena njegovoj zemlji u siječnju.

Samit 3. veljače neće okupiti šefove država i vlada, već će sudjelovati samo Von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, a što je već najavio Michelov glasnogovornik, izvijestila je njemačka agencija dpa.

U prosincu je Europski parlament prihvatio zakonski paket kojim se omogućuje financiranje Ukrajine, a što uključuje porez porez od najmanje 15 posto na prihode multinacionalnih kompanija.

07:08 - Satelitske slike, koje je snimila američka tvrtka Planet Labs 20. prosinca i 2. siječnja, pokazuju posljedice ukrajinskog udara na grad Makiivku.

I made a comparison shot on @planet showing the vocational school on December 20th and this morning. Hard to see very well -- it's 3m imagery -- but you can clearly tell it's been heavily damaged. https://t.co/dR3hPAW0NY pic.twitter.com/5gWTXhtd1l