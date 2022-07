Punica: 'Uvjeti za bacanje s mosta nisu ispunjeni!' Zet koji je postao viralni hit opet odgovorom oduševio Hrvatsku

Prije godinu dana svečano se pratilo spajanje zadnjeg dijela Pelješkog mosta. Dan ranije jedan je mladić postao viralni hit nakon izjave koju je dao za N1.

"Pa meni osobno znači puno jer je moja punica prije desetak, petnaest godina rekla da ako se taj most ikad napravi da će se ona s njega baciti, pa ja onda sutra očekujem da se ona napokon baci", kazao je tada mladić.

Dan kasnije naišao je na novi problem ''Sad sam u problemu jer mi nema više vremena čuvati djecu da se okupam. Svi koji je znaju, zovu je cijeli dan'', rekao je.



I sada smo na dan prije samog službenog otvaranja mosta, najpopularniji hrvatski zet Daniel Džono i njegova punica Joška Parmać poručili su za N1 da to bacanja s mosta ipak neće doći.

'Uvjeti nisu ispunjeni za moje bacanje s mosta. One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum smo se dogovorili da ćemo se baciti. Pošto se to nije ispunilo, uključila se i Europa, izgradila most i zbog toga ništa od skoka, na žalost mog zeta', rekla je danas Joška.

'Ovaj most meni je trebao promijeniti život, a on ostaje isti. Uzdam se u dragog Boga', rekao je Daniel i napomenuo kako će ipak doći na feštu, ali nije mu do janjetine. Puničinim objašnjenjem nije potpuno zadovoljan.