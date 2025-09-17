Naši Portali
POLICIJA DOVRŠILA ISTRAGU

Pucao s okupiranog područja: Usmrtio civila u Koritinji 1992. godine

Split: Na Županijskom sudu održano ro?ište u postupku Lora 2
Foto: IVC
VL
Autor
Večernji.hr
17.09.2025.
u 15:39

Protiv njega je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci zbog sumnje u počinjenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke, u suradnji s kolegama iz PU sisačko-moslavačke te Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, dovršili su kriminalističko istraživanje vezano uz ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen tijekom Domovinskog rata u ožujku 1992. godine.

Prema rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni muškarac rođen 1954. godine, tada pripadnik izviđačko-diverzantskog voda 19. pješadijske brigade TO Vrginmost, 8. ožujka 1992. s položaja na privremeno okupiranom području uz desnu obalu rijeke Kupe u mjestu Banska Selnica pucao iz vatrenog oružja prema suprotnoj obali. Na polju u mjestu Koritinja pogodio je i usmrtio civila rođenog 1932. godine, koji je u tom trenutku traktorom obavljao poljoprivredne radove.

Kako navode iz policije, tim je činom osumnjičeni grubo prekršio pravila međunarodnog prava prema kojima civilno stanovništvo uživa zaštitu i ne smije biti predmet napada. Protiv njega je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci zbog sumnje u počinjenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Osumnjičeni se već nalazi u istražnom zatvoru zbog drugog kaznenog djela.
