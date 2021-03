Psi vraćeni udomiteljici, inspekcija kaže da ne može komentirati aktivnosti grada Koprivnice

Tjedan dana proveli su u skloništu psi koji su po nalogu veterinarske inspekcije odvedeni iz dvorišta udomiteljice iz Koprivnice zbog zanemarivanja i držanja u uvjetima koji nisu odgovarajući. Nakon toga vraćeni su udomiteljici, iako je Državna inspekcija najavila kako će veterinarski inspektor izdati rješenje u kojem će tražiti raskid ugovora o udomljenju i vraćanje pasa u sklonište Ottova kućica.

Bilo je to jedno od udomljenja napuštenih pasa iz skloništa koje Grad Koprivnica novčano nagrađuje, a udomiteljica je za dva psa dobila 2000 kuna. Prvotno rješenje inspekcija je najavila nakon provedenog nadzora u kojem je utvrđeno da uvjeti ipak nisu zadovoljavajući, kao što su tvrdile gradske službe koje su prethodno bile u nadzoru. U međuvremenu, do povratka u dvorište udomiteljice, uređen je prostor u kojem su psi i prije boravili, a kako doznajemo betoniran je pod i stavljena kućica.

Kako je došlo do promjene i je li Grad utjecao na odluku veterinarske inspekcije?

– Grad Koprivnica postupit će sukladno rješenju državnog inspektora. Naime, Grad je u petak 12. ožujka zaprimio rješenje Državnog inspektorata kojim je navedeno kako je potrebno osigurati uvjete za dva psa, na koje je vlasnica pristala potpisivanjem ugovora s gradom Koprivnica. Predloženo je privremeno zbrinjavanje dva psa u sklonište za životinje Ottova kućica dok vlasnik ne osigura dodatne uvjete koji udovoljavaju njihovim potrebama. Prema rješenju trebalo je i kastrirati jednog od pasa. Psi su vraćeni u sklonište i obavljena je kastracija. Čeka se da državni inspektorat izađe na teren te utvrdi trenutno stanje kod vlasnika. Grad će postupiti sukladno rješenju tog izvida – odgovorila nam je Ivana Ledinski Cvetković, viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnostima.

Iz Grada nisu odgovorili kako je došlo do promjene, tko je uredio i platio uređenje prostora u dvorištu udomiteljice i tko će podmiriti trošak boravka pasa u skloništu do povratka udomiteljici. Jednako tako, nismo dobili odgovore na pitanje hoće li Grad tražiti odgovornost komunalnog redara koji je donio odluku da udomiteljica ima odgovarajuće uvjete za pse, kao i svih koji su to naknadno provjeravali, a inspekcija je nakon toga rekla da su psi ipak zanemareni. Nismo doznali ni hoće li Grad provesti dodatnu kontrolu uvjeta u kojima žive i ostali psi udomljeni iz skloništa uz subvencije Grada.

Iako smo Veterinarskoj inspekciji novi upit poslali odmah po saznanju da se u dvorištu udomiteljice uređuje prostor u koji će se vratiti psi te da se čeka novi nadzor i da je prvo rješenje inspekcije doneseno samo kao privremena mjera, odgovorili su nam tek na ponovljeni upit i kad su psi već vraćeni udomiteljici.

– Veterinarska inspekcija obavlja inspekcijske nadzore temeljem službene dužnosti i zaprimljenih predstavki. Rješenjem je zatraženo da se psi hitno zbrinu u sklonište koje navodite, sve dok se ne osiguraju uvjeti koji udovoljavaju potrebama pasa. Državni inspektorat nije u mogućnosti komentirati aktivnosti jedinica lokalne samouprave, stoga vas upućujemo da se obratite Gradu Koprivnici – stoji u odgovoru Državnog inspektorata.

Ni riječi o promjeni odluke, zašto je i kako nastala, je li promijenjena i zbog dogovora s Gradom. Jednako tako, nema odgovara na pitanje hoće li inspekcija nakon ovakve odluke i dalje kontrolirati u kakvim uvjetima žive ti psi, s obzirom na to da je sama vlasnica, kažu svjedoci, izjavila da ih hrani ostacima obroka, grahom i kruhom.

– Tijekom inspekcijskog nadzora inspektoru je predočena hrana za pse kojom se spomenuti psi hrane – odgovaraju nam.

Foto: Privatni album Prostor u kojem žive mace

I dok su nam iz Državnog inspektorata prije nešto više od dva tjedna rekli kako će inspekcija tražiti raskid ugovora i povratak pasa u sklonište, sada tvrde da je rješenjem naloženo da se psi hitno zbrinu u sklonište dok se ne osiguraju uvjeti koji udovoljavaju potrebama pasa. Ne spominju se više 'rješenje u kojem će tražiti poništavanje ugovora između Grada Koprivnice i udomiteljice ta vraćanje pasa u sklonište'. Gdje je nestalo? Odjednom inspekcija ne može komentirati aktivnosti Grada, a iste aktivnosti već je ne samo komentirala, već i promijenila odluku Grada da su svi uvjeti u kojima psi žive zadovoljavajući.

Kako doznajemo, psi su sve češće zatvoreni, iako je jedan od uvjeta bio da se slobodno šeću dvorištem. U jednom od zapuštenih prostora u istom dvorištu žive i mačke. Za neke od njih volonteri su vlasnicima osigurali kastracije, a neke ranije kastrirane u međuvremenu su nestale. I to su prijavili inspekciji, ali odgovor nisu dobili. Ni njima, izgleda, ne žele komentirati aktivnosti Grada.