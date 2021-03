Veterinarska inspekcija traži da se poništi ugovor o udomljavanju i psi vrate u sklonište Ottova kućica

Veterinarska inspekcija nije se složila s mišljenjem nadležnih službi grada Koprivnice da nema ništa sporno u uvjetima u kojima kod udomiteljice K. M. žive dva psa udomljena iz skloništa Ottova kućica, uz subvenciju Grada od dvije tisuće kuna. Odgovaraju nam tako na naš upit što su utvrdili nadzorom i što su naložili rješenjem.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata izvršila je inspekcijski nadzor na lokaciji koju spominjete u svome upitu. Nadzorom je utvrđena nesukladnost koja se odnosi na zanemarivanje životinja s obzirom na smještaj. Sukladno tome veterinarska inspekcija Državnog inspektorata izdat će rješenje u kojem će tražiti poništavanje ugovora između grada Koprivnice i udomiteljice te vraćanje pasa u sklonište – odgovaraju nam iz Državnog inspektorata.

Riječ je o psima koji su početkom studenoga 2020. iz skloništa stigli udomiteljici, a ona ih je smjestila u nekadašnji svinjac i jednog vezala lancem. Kako je sama priznala, hranila ih je kruhom, krumpirom i grahom. Nakon dojava da psi žive u groznim uvjetima i nikada ne izlaze niti na dvorište, reagirali su koprivnički volonteri i sve prijavili Gradu. Kad su komunalni redar, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i veterinar zaključili kako tu ništa nije sporno i nema riječi o kršenju ugovora, volonteri su poslali prijavu veterinarskoj inspekciji, a nadzor iste tražio je i sam Grad.

Prema rješenju inspekcije, Grad će pse vratiti u sklonište. Jesu li predvidjeli i povrat subvencije nije nam za sada poznato. Program poticanja udomljavanja iz skloništa pokrenut je krajem 2019., a u jedanaest mjeseci 2020. iz gradske blagajne za to su isplaćene 44.000 kune, odnosno udomljena su 44 psa. U međuvremenu broj udomljenih pasa se povećao, a iz Grada su nam rekli da je od početka programa tako udomljeno više od 50 pasa. Željeli su, izgleda, smanjiti trošak koji Grad ima za zbrinjavanje napuštenih životinja. U prvih 11 mjeseci skloništu je za zbrinjavanje 482 psa Grad platio 686.242 kune. Uz subvencije za udomljavanje, ukupni trošak brige za napuštene životinje u 11 mjeseci 2020. je 727.242 kune. Možda su troškove mogli smanjiti i na drugi, efikasniji način. Recimo, učestalom kontrolom čipiranja pasa pa i kažnjavanjem onih koji životinje ostavljaju. Tu su i besplatne kastracije, no to će u ovoj godini ipak provoditi.

Svoju pomoć u zbrinjavanju ova dva psa, doznajemo, nude i volonteri. Isti oni koje Grad nije slušao kad su upozoravali da novčani poticaji za udomitelje nisu dobro rješenje. Od preko 50 pasa udomljenih uz subvencije uspjeli su pronaći dva koja žive u katastrofalnim uvjetima, toliko lošim da je to zaključila i veterinarska inspekcija (koja uglavnom nema primjedbi na smještaj, op. a.). Što je s ostalima, kako oni žive? Zanima li to ikoga, osim volontere? Moglo bi zanimati i sve građane Koprivnice, jer ovo je njihov novac.