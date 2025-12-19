Tragedija kod Našica: Iz požara iznijeli muškarca bez svijesti. Preminuo je

Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice je 18. prosinca u 22.42 sati zaprimilo dojavu da je u Markovcu Našičkom došlo do požara na obiteljskoj kući. Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice te iz kuće iznijeli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju.
Na mjesto događaja pristupio je i liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, ali 44-godišnjak je ubrzo preminuo. U trenutku izbijanja požara u kući se od ukućana nalazio i 42-godišnjak, koji nije ozlijeđen. Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.
Ljudi, dimni senzori i senzori ugljičnog monoksida, nekoliko u svakoj kući. Ne koštaju puno, a spašavaju glave (i imovinu). Kontrolirati ispravnost i mijenjati svakih 5-6 godina (senzor ugljičnog monoksida je elektrokemijski i ima rok trajanja).