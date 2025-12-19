Naši Portali
USKOK PODIGNUO OPTUŽNICU

Policajci odavali podatke odvjetniku. On je zvao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama i nudio usluge

19.12.2025.
u 12:20

Nakon dobivanja podataka odvjetnik je kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihove obitelji, nudeći im svoje odvjetničke usluge.

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 25. rujna 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1976., 1984., 1975., 1983.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. Optužnicom se III. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od 26. ožujka do 24. rujna 2025. u Virovitici i Slatini, kao odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, zatražio od I. okr. - policijskog službenika u Policijskoj postaji Virovitica i pomoćnika šefa smjene u navedenoj postaji, koji ima ovlast uvida u podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i može doći do podataka o sudionicima nesreća, da mu uvidom u navedeni sustav pribavi podatke o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda, koji podaci III. okr. nisu dostupni.

Na to je I. okr. pristao te je gotovo svakodnevno vršio uvide u Informacijski sustav MUP-a RH. Kada I. okr. nije bio u mogućnosti osobno obaviti uvide, to je sukladno prethodnom dogovoru i zamolbi za njega činio II. okr. - policijski službenik u Policijskoj postaji Slatina, koji je znao za svrhu korištenja takvih podataka, objavio je USKOK.

Tako su I. i II. okr. uvidima u razne evidencije Informacijskog sustava MUP-a RH dolazili do osnovnih informacija o nesrećama, a zatim su pristupali podacima iz osobnih evidencija znajući da navedeni podaci nisu objavljivi te da III. okr. pristup takvim podacima nije dozvoljen. Potom su podatke dostavljali IV. okr. koja ih je, sukladno prethodnom dogovoru sa svojim suprugom - I. okr., dostavljala III. okr. iako je znala da su ti podaci neobjavljivi te je također znala u koju će se svrhu ti podaci koristiti. 

Nakon dobivanja podataka III. okr. odvjetnik je kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihove obitelji, nudeći im svoje odvjetničke usluge i zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete uz isplatu provizije u određenom postotku od iznosa dobivenog na ime naknade štete.

odvjetnik policija USKOK

