Prva sniženja do 40%, možemo li se mjeriti s EU trendovima?

Po sezonskim sniženjima nismo ni do koljena razvijenijim zemljama u kojima se većina robe trži uz 70 do 90 posto popusta. Hoće li korona barem donekle smekšati trgovce – budući da se zbog manje potražnje i privremenog nerada prošlih mjeseci mnogi guše u zalihama – moći će se provjeriti već danas jer u Hrvatskoj i službeno počinju sniženja, koja mogu trajati najdulje 60 dana. HGK podsjeća građane da na artiklima moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo istaknute redovita i nova cijena.

Tomislava Ravlić, direktorica Sektora za trgovinu HGK, kaže da posljednjih godina trgovcima promet od sezonskih sniženja raste do 30 posto.

– Neki trgovci, kako bi privukli kupce i očuvali poslovanje nakon ponovnog otvaranja, ponudili su i dodatne promotivne akcije i ostale posebne oblike prodaje i prije početka sezonskog sniženja i do 40 posto – objasnila je Ravlić, ističući kako su posljedice koronavirusa utjecale na cjelokupno gospodarstvo, a posebice na neprehrambeni dio trgovine, uključujući i trgovinu tekstilom. Zato su mnogi svoje poslovanje u vrijeme fizički zatvorenih prodavaonica usmjerili na online poslovanje.

– Podaci govore da je online trgovina ubrzano rasla, a postoci se razlikuju ovisno o grani trgovine. Tako je, primjerice, trgovina tekstilom rasla mjesečno 10 do 15 posto, a trgovina hranom u vrijeme ograničenja rada rasla je i deset puta više nego što je to bilo prije koronakrize – objasnila je Ravlić.

Sezonska sniženja posljednjih godina iznose od 20 do 50 posto, a kako se bliži kraj sniženja, i do 70 posto, čime se i hrvatska

trgovina približava europskim trendovima i postaje konkurentnija, smatra Ravlić. Ako trgovac ne proda sve proizvode u roku od dva mjeseca sniženja, može nastaviti s njihovom prodajom po nižoj cijeni sve do isteka zaliha, ali mu nije dopušteno oglašavati takvu prodaju kao sezonsko sniženje, kažu u HGK.