Provjerite koja se pirotehnička sredstva smiju koristiti, kazne za građane i do 15 tisuća kuna

Zaposlenici Civilne zaštite od početka pandemije koronavirusa mnogo vremena provode na terenu, a od jučer imaju i dodatnu ovlast.

- Od jučer nam je dozvoljena i prodaja pirotehničkih sredstava za građane. Svim građanima je zabranjeno korištenje, nabava i prodaja petardi razreda F2 i F3. Čak se pirotehnička sredstva ne smiju niti provoziti kroz Hrvatsku - objašnjava Nikola Turkalj, načelnik Sektora za inspekcijske poslove u Ravnateljstvu civilne zaštite u emisiji HRT-a "Dobro jutro, Hrvatska".

Ono što građani mogu nabaviti tijekom cijele godine jest razred klase F1. - Rakete su dozvoljene za uporabu samo od 27.12. do 1.1., a prodaja građanima je dozvoljena od 15.12. do 1.1. Sve je dozvoljeno osim petardi - napominje.

Mnogi građani svake se godine ozlijede tijekom uporabe pirotehničkih sredstava, a Turkalj ističe kako posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.

- To je zabrinjavajuće. To su jako teške ozljede za djecu – gubitak vida, ekstremiteta, ovisno gdje pirotehničko sredstvo eksplodira. A da ne govorimo o drugim eksplozivnim tvarima i napravama koje su zabranjene i koje se znaju koristiti - kaže Turkalj. Također, osim ljudima, pirotehnika može naštetiti i životinjama.

- Ima dosta stradavanja i situacija kada im otkaže srce od stresa i detonacija. Nadamo se da će toga biti sve manje - napominje.

Kršenje pravila o posjedovanja i prodaju pirotehničkih sredstava kažnjava se vrlo visokim kaznama.

- One su 5 do 15 tisuća kuna za sve koji se zateknu s nedozvoljenom pirotehnikom. U zadnje vrijeme smo svjedoci da pokušavaju putem interneta naručiti nedozvoljene eksplozivne tvari iz zemalja koje tijekom cijele godine imaju dozvoljenu prodaju pirotehničkih sredstava. Obavijestili smo Hrvatsku Poštu i dostavljače da su dužni skenirati i zaplijeniti takve pošiljke. Za njih su puno veće kazne, za pravne osobne od 10 do 30 tisuća kuna, a ovisno o prekršaju i negdje od 50 do 80 tisuća kuna - zaključuje Turkalj.

VIDEO Prosvjednici na Markovu trgu okružili zastupnika HDZ-a, doktora Karlića, i svađali se s njime.