Hrvati otkrili što sve rade sami doma i više ne kupuju: 'Ovo je stvarno dugoročna ušteda...'

Na Redditu je pitanje 'Što ste počeli praviti sami doma i više ne kupujete kao gotov proizvod?', izazvalo lavinu komentara i otkrilo kako se sve više građana okreće kućnoj radinosti. Autorica objave navela je svoj primjer: domaći kruh, granola, proteinski pudinzi i pločice, navodeći kako su joj domaće verzije ili ukusnije ili cjenovno prihvatljivije. Ova tema očito je pogodila živac mnogima, a rasprava je pokazala da je trend 'uradi sam' odgovor na rastuće troškove života, ali i potraga za kvalitetom koju je sve teže pronaći na policama trgovina.

U kontekstu ekonomske situacije početkom 2026. godine, kada se Hrvatska suočava sa značajnim poskupljenjem hrane i energenata, ovakva snalažljivost nimalo ne čudi. Za mnoge, izrada vlastitih proizvoda nije više samo hobi, već i stvarna financijska nužnost.

Odgovori korisnika otkrili su širok spektar proizvoda koje su odlučili sami proizvoditi. Očekivano, na vrhu popisa našli su se pekarski proizvodi i tjestenina. Kruh, peciva, pizza, njoki, mlinci i razne vrste domaće tjestenine favoriti su mnogih. Jedna korisnica detaljno je opisala kako radi veće količine tjestenine, kroketa i mlinaca koje zatim sprema za kasnije, a njezin savjet o čuvanju domaćih mlinaca - osušenih i spremljenih u kartonsku kutiju na hladnom mjestu - izazvao je veliko odobravanje. 'Koliko god kupovnih da sam probala, nema mi do domaćih', zaključila je.

Osim ozbiljnih kulinarskih pothvata, rasprava je pokazala i prepoznatljivi hrvatski smisao za humor. Na pitanje što radi sam, jedan je korisnik kratko odgovorio: 'Struju', i zaradio najviše glasova, savršeno sažimajući frustraciju općim poskupljenjima. U sličnom tonu, drugi su se našalili kako doma rade 'djecu' i 'WC papir', aludirajući na krađu s posla kao na jednu od metoda uštede.

Motivacija za okretanje kućnoj radinosti nije isključivo financijska. Mnogi su istaknuli da domaći proizvodi jednostavno imaju bolji okus i kvalitetu. 'Imam pravilo, ako ne napravim sam, nema!', napisao je jedan korisnik o slasticama, dok su drugi podijelili savjete za izradu vlastitog kikiriki maslaca, humusa, raznih umaka, pa čak i sirupa za sokove i koktele. Popularna je i izrada vlastite granole, temeljca za juhe te zimnice, od ajvara do pekmeza.

Posebno su se istaknuli oni koji su otišli korak dalje prema samodostatnosti. Korisnik koji ima vlastiti vrt opisao je kako uzgoj povrća i voća predstavlja konkretnu i dugoročnu uštedu. 'Sad šparoge jedem svaki drugi dan, praktički se moram šopati njima jer stalno niču, a to kad jednom posadiš imaš ih 15-20 godina', objasnio je. Njegov primjer inspirirao je i druge da podijele savjete o urbanom vrtlarstvu na balkonima.

Ipak, neki su ponudili i drugačiju perspektivu, ističući danije uvijek isplativa kada se uračuna cijena namirnica i utrošenog vremena. Jedan je komentator zaključio kako mu je izrada kruha skuplja od kupovnog, ali da ga svejedno radi zbog neprocjenjivog iskustva koje dijeli s djecom. Ova rasprava je na kraju pokazala da je povratak domaćem puno više od pukog odgovora na krizu; to je pokret koji spaja potrebu za uštedom sa željom za zdravijim, ukusnijim životom i zadovoljstvom koje donosi stvaranje nečega