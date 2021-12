Mostovci izašli među prosvjednike, vikali im: 'Prevara, lažu! Referendum je podvala'

Dok su Mostovi saborski zastupnici ispred Sabora davali izjavu o burnim događanjima na današnjoj sjednici Sabora koji su rezultirali i njihovim napuštanjem sabornice, prišao im je Dražen Keleminec i optužio ih da je referendum podvala.

– Ono što smo cijeli vrijeme tvrdili, 76 ili 77 ruku za ovaj zakon, ne mogu se ograničavati ljudska prava i slobode na ovaj način, to mora biti 2/3 većinom, ali oni izbjegavaju taj članak 17. Sve što ja mogu jest pozvati i ove ljude ovdje – dajte nam ruke. Danas ste vidjeli koliko se boje referenduma. Znate li što je Hrebak rekao? Da je Hrvoje Zekanović svojim istupom zabio glogov kolac u srce referenduma. Oni se boje referenduma, žele ubiti referendum. Samo mi ovo ne možemo iznijeti. Ljudi se smrzavaju po štandovima dan i noć – rekao je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

Potom se nadovezao Miro Bulj koji je ponovio da unatoč donesenom zakonu on neće provoditi u svom gradu odluku o obveznim COVID potvrdama.

– Oni se boje naroda i zato uvode stožerokraciju. Zato pozivam vas - potpišite referendum i odlučujte o pravima i slobodama građana u RH, a ne neki izmišljeni stožer – kazao je Bulj.

Komentirajući svoje riječi upućene Mariji Selak Raspudić da su ovo jako loše napravili i okrenuli sve protiv sebe, Grmoja je rekao:

– Da, ja sam u jednom trenutku bio iznenađen zašto nas, mostovce, svi napadaju. Mislio sam da smo mi nešto pogriješili i onda sam prevrtio što nam je sve rečeno i sad mi je žao što nisam bio žešći u sabornici. Nisam osjetio trenutak. Kada vas netko optuži da vam je drago kada ljudi umiru, da parazitirate na smrti, to je nešto skandalozno. Nećemo preko ovoga prijeći i nećemo to zaboraviti svima onima koji su nam to rekli danas. Ja sam uvijek čovjek koji želi neku suradnju s ostalima u oporbi, zato sam gledao zašto su svi ustali i napadali nas, a napali su nas jer smo jedini ustali čvrsto u obrani prava i sloboda.

Dodao je da su pogriješili oni koji su stali uz HDZ i optužili njih za smrt ljudi.

– Pitajte Grbina koji ne može biti ni šef u svojoj stranci pa mu je krivo što vodimo oporbu, zašto nas je napao, a Milanoviću koji se slaže s nama ne smije ništa reći jer ga je stvorio – kazao je Grmoja.

Raspudić se osvrnuo na svoj obračun s Grbinom koji je u jednom trenutku izgledao kao da će prerasti u fizički sukob.

– Nisam nikada nikoga tukao, pa ne bih ni Grbina. Intervencija je bila jer mi je u tom trenutku maska spala. Kolegica Glasovac našla se pozvanom da me upozori da stavim masku pa sam joj odgovorio da je HDZ-ova higijeničarka – rekao je Raspudić, a potom mu je Dražen Keleminec dobacio "referendum je podvala", što je vidno iznerviralo Raspudića.

– Je, je. Drži se HDZ-a. Je li vas on plaća? – odgovorio je Raspudić.

– Nikada HDZ, ali vi ste prevara. Borite se samo zbog političkih poena. Keleminec nije, niti je kada bio za HDZ. Vi ste dva puta potpisivali s HDZ-om. Prevara, lažu – vikao je Keleminec.

– Zaradio si dnevnicu danas. Bravo, Zekanović 2. Pozdrav Zeko – poručio mu je Grmoja pa dodao: – Evo, vidite, borimo se za ljude, onda dođe ovakav čovjek kojeg pošalje HDZ.

– Most financira HDZ, je li vas financirao Branko Roglić? Tko je Branko Roglić? Koristite narod za laži – ustrajao je Keleminec.

Raspudić i Grmoja su potom otišli, a Raspudić je sa strane kratko nastavio raspravu s drugim prosvjednicima.