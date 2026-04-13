Otkriveno kako su Rusi očajnički pokušali spasiti Orbana: Pripremali i lažni atentat?

Mađarski birači su u nedjelju nakon 16 godina na vlasti smijenili dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana , odbacivši autoritarnu politiku i globalni krajnje desni pokret koji je on utjelovio u korist proeuropskog izazivača, što je bio šokantan izborni rezultat s globalnim posljedicama. Bio je to zapanjujući udarac za Orbana, bliskog saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je brzo priznao poraz nakon onoga što je nazvao "bolnim" izbornim rezultatom. Američki potpredsjednik JD Vance posjetio je Mađarsku samo nekoliko dana ranije, s ciljem da Orbanu pomogne u premošćivanju. Pobjednik izbora Peter Magyar, bivši Orbanov odani član koji se borio protiv korupcije i bavio se svakodnevnim pitanjima poput zdravstva i javnog prijevoza, obećao je obnovu odnosa Mađarske s Europskom unijom i NATO -om, veza koje su bile narušene pod Orbanom. Europski čelnici brzo su čestitali Magyaru. EU će čekati da vidi kako će Magyar promijeniti pristup Mađarske Ukrajini. Orban je više puta osujetio napore EU-a da podrži susjednu zemlju u ratu protiv ruske invazije velikih razmjera, istovremeno njegujući bliske veze s Putinom i odbijajući okončati ovisnost Mađarske o uvozu ruske energije. To će također odjeknuti među krajnje desničarskim pokretima diljem svijeta, koji su Orbana vidjeli kao primjer kako se nacionalistički populizam može koristiti za vođenje kulturnih ratova i iskorištavanje državne moći za potkopavanje protivnika.

Ruske tajne službe planirale su se umiješati i preokrenuti izbore u Orbanovu korist, prema brojnim medijskim izvješćima, uključujući i The Washington Post. A kako je pisao France24 Kremlj je, čini se, učinio sve kako bi pomogao svom čovjeku u Budimpešti. Prema internom izvješću ruske obavještajne službe SVR iz ožujka, Rusija je pripremala operaciju pod kodnim imenom „Gamechanger“, koja je uključivala čak i simulaciju atentata na Orbána kako bi se radikalno promijenio tijek izborne kampanje.

Mađarska kampanja obilježena je intenzivnim miješanjem, dezinformacijskim kampanjama, operacijama utjecaja i aktivnostima povezanim s ruskim obavještajnim službama. Prema nekim izvješćima, u Budimpeštu je stigao i tim 'specijalista' povezanih s ruskom vojnom obavještajnom službom GRU, koji su nadgledali operacije utjecaja. "Ono što vidimo više nije samo miješanje, već otvorena suradnja mađarske vlade i Rusije", izjavio je tada Anton Shekhovtsov, direktor Centra za demokratski integritet iz Austrije i stručnjak za veze Moskve s europskom krajnjom desnicom.

Veliku pozornost izazvalo je imenovanje Darje Boyarske, bivše prevoditeljice Vladimira Putina, u tim promatrača Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE). Mađarske udruge za ljudska prava i 56 europskih zastupnika zatražili su njeno uklanjanje zbog bliskih veza s Moskvom. "Rusija ima jasan interes zadržati Orbána na vlasti jer je Mađarska dosljedno djelovala kao trojanski konj Kremlja, blokirajući odluke EU-a o Ukrajini i sankcijama protiv Rusije", rekla je prije izbora Edit Zgut-Przybylska s Instituta za demokraciju Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti.

Nedavno procurjeli razgovor dodatno je potvrdio tu bliskost: Orbán je Putinu poručio – 'Na usluzi sam ti'. Rusija je također pokušala pomoći Orbánu da rat u Ukrajini predstavi kao egzistencijalni izbor između „mira i stabilnosti“ pod Fideszom te „kaosa i rata“ pod Magyarom. No ta strategija, čini se, nije uvjerila birače koji su nezadovoljni stanjem u javnom zdravstvu, obrazovanju i svakodnevnom životu. Stručnjaci ističu da Rusija neće ostati bez saveznika u Europi. Slovačka pod vodstvom Roberta Fica mogla bi djelomično preuzeti tu ulogu, iako je njezin utjecaj slabiji jer je Slovačka članica eurozone i manje izolirana od Mađarske.

Michael Toomey, stručnjak za populizam Srednje Europe sa Sveučilišta u Glasgowu, kazao je da je bi pobjeda Magyara, što se i dogodilo, za Rusiju loša vijest, ali ne i potpuna katastrofa“. Magyar je obećao skeptičniji pristup prema Rusiji, ali ne i potpuni prekid odnosa. Želi zadržati pristup jeftinoj ruskoj nafti i plinu, a potpuni prestanak ovisnosti o ruskoj energiji odgađa do 2035. godine. "Nitko ne očekuje da će Budimpešta prekinuti veze s Moskvom", zaključio je Shekhovtsov netom prije izbora.