OPTUŽIO IRAN ZA UCJENU

Trump ne mari za visoke cijene goriva: 'Želim sve. Ne 90 ili 95 posto. Želim sve!'

U.S. President Donald Trump disembarks Air Force One as he arrives at Joint Base Andrews in Maryland
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Deutsche Welle
14.04.2026.
u 07:28

Trump je optužio Iran da ucjenjuje svijet. Na pregovorima u Islamabadu iranski režim se, prema njegovim riječima, ponašao kao da ima bolje karte. „Ali neće ih imati“, naglasio je Trump, „jer su njihova vojska i cijeli njihov vojni aparat uništeni."

Donald Trump zapovjedio je američkoj mornarici da od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu više ne propušta brodove kroz Hormuški tjesnac ako plove prema nekoj iranskoj luci ili odande žele napustiti tjesnac. Time američki predsjednik pokušava ponovno preuzeti stratešku kontrolu nad Hormuzom. I onemogućiti iranskom režimu da odlučuje kome će, nakon plaćanja visoke naknade, dopustiti prolazak kroz tjesnac.

Blokada bi mogla zabrinuti i Kinu

Trumpova pomorska blokada ujedno je i upozorenje Kini, koja polovicu svog uvoza nafte dobiva preko Hormuškog tjesnaca. Brodovi koji su platili naknadu Iranu bit će zaplijenjeni, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Osim toga, Trump želi blokadu iskoristiti kako bi se uklonile iranske pomorske mine u tjesnacu. U tome bi mogli sudjelovati europski partneri iz NATO-a, rekao je Trump, piše Deutsche Welle.

Trump: Iransko nuklearno oružje je crvena linija

Američki predsjednik osvrnuo se i na neuspjele pregovore u Islamabadu. Kako je rekao, američka delegacija s potpredsjednikom J.D. Vanceom na čelu uspjela se izboriti za gotovo sve zahtjeve. Ali: „Iran je odbio odustati od svojih nuklearnih ambicija, a to je za mene daleko najvažnija točka.“ Trump je naglasio da nikada neće dopustiti da Iran razvije nuklearno oružje.

On je također branio svoju širom svijeta kritiziranu prijetnju da će uništiti iransku civilizaciju. „Ta ih je izjava dovela za pregovarački stol. I odatle neće otići.“ Tako će Iran Sjedinjenim Državama dati sve što one traže, uvjeravao je Trump. „Rekao sam svojim ljudima: želim sve. Ne 90 ili 95 posto. Želim sve." Što se tiče visokih cijena nafte i benzina, Trump ponovno nije dao nadu u brzo smirivanje. U intervjuu nije želio obećati da će cijene do jeseni ponovno pasti.

Pad cijena dionica zbog zabrinutosti od eskalacije

Na Wall Streetu se za danas očekuje pad cijena dionica. Prevelike su sumnje je li pomorska blokada samo pregovaračka taktika ili će ipak dovesti do nove vojne eskalacije. Ako bi iranski režim napao američke ratne brodove, to bi bio kraj dogovorenog primirja.

Oštre kritike Trumpove rizične politike stigle su od demokratskog senatora Marka Warnera na televiziji CNN. „Cijene energije ostat će na rekordnim razinama, i to mjesecima ili godinama“, rekao je Warner. On ne razumije kako bi Trumpova blokada trebala dovesti do otvaranja tjesnaca. S druge strane, pohvale su stigle od republikanskih političara. Oni su ocijenili da Trumpova pomorska blokada oduzima iranskom režimu njegov najvažniji politički adut i najznačajniji izvor prihoda.

Hormuški tjesnac napad na Iran SAD

