Gledajte '240 sekundi' 24sata: Stravično ubojstvo u Šestinama, policija privela maloljetnika...

Danas u vijestima Igora Bobića: Mladić (22) ubijen je sinoć u obračunu u kući u zagrebačkim Šestinama, a policija za to sumnjiči maloljetnika kojeg su zatekli u dnevnom boravku. Prostorija je navodno služila kao kockarnica. Kako doznaju 24sata obojica su iz BiH, ubijeni je nedavno unajmio kuću u kojoj je navodno planirao pokrenuti kockarnicu, a je li do ubojstva došlo nakon svađe zbog kocke ili nečeg drugog otkrit će očevid. Peter Magyar svrgnuo Viktora Orbana s vlasti nakon 16 godina, – poručio da želi bolje odnose s Hrvatskom i da će zvati Plenkovića u posjet.

Judo savez supruzi počasnog predsjednika Tomislava Čuljka dao Land Cruiser u zamjenu za pet godina stariji auto za čiji su popravak dali osam tisuća eura. Vjesnik će biti srušen do 5. srpnja, najavio ministar Bačić. Papa Lav poručio da se ne boji Trumpove administracije i da će nastaviti govoriti protiv rata – američki predsjednik ga je nazvao užasnim u vanjskoj politici. Novi ugovori za Rebića i Livaju prioritet su za novog sportskog direktora Hajduka. Nijemac Robert Graf uskoro bi trebao preuzeti funkciju.