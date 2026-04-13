Grabar-Kitarović: Zgrožena sam aferom u skijaškom savezu, nevjerojatno mi je da je toliko novca zamračeno

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirala je odnose s Mađarskom nakon izbora, ali i šokantnu milijunsku aferu u Hrvatskom skijaškom savezu. Pritom je jasno odgovorila na glasine o mogućoj kandidaturi za gradonačelnicu Zagreba. Nakon promjene vlasti u Mađarskoj, bivša hrvatska predsjednica očekuje da će odnosi dviju država biti "malo bolji", no istovremeno poziva na realizam. U intervjuu je otkrila da je u stalnom kontaktu s kandidatkinjom za novu mađarsku ministricu vanjskih poslova, Anitom Orbán, s kojom surađuje u grupi žena posvećenoj sigurnosnoj politici u Europi. Grabar-Kitarović vjeruje da će Mađarska napraviti proeuropski zaokret, ali i naglašava da će nova vlada u Budimpešti, kao i svaka druga, prvenstveno štititi mađarske nacionalne interese.

Ipak, istaknula je kako nisu sva otvorena pitanja između Hrvatske i Mađarske isključivo krivnja i odgovornost mađarske strane. "Treba biti realan. Naravno, inzistirati na hrvatskim nacionalnim interesima, ali i činjenica je da ima jako puno posla u samoj Mađarskoj s kojima će se suočiti nova mađarska vlada", poručila je, dodavši kako vjeruje da će odnosi s Hrvatskom, kao jednim od neposrednih susjeda, novoj mađarskoj vladi biti jedan od prioriteta. Unatoč optimizmu, njezin je pristup, kako kaže, obojen realnošću da će Mađarska uvijek braniti svoje interese, što je lekcija koju i Hrvatska treba primijeniti.

Osim vanjske politike, bivša se predsjednica osvrnula i na domaće teme, a posebno je odjeknula njezina reakcija na milijunsku aferu koja potresa Hrvatski skijaški savez. "Naravno, zgrožena sam osobno, međutim upravo kao članica međunarodnog olimpijskog odbora, dakle neovisna članica, ne predstavnica Hrvatske, ne mogu komentirati jer poštujem autonomiju u sportu i hrvatski olimpijski odbor je nadležno tijelo za svako pitanje, o stanju u skijaškom olimpijskom odboru, ali da jesam osobno zgrožena i razočarana, jesam. Svime što čujem", izjavila je. "Nevjerojatno mi je da je kroz samo nekoliko godina toliko novaca zamračeno", dodala je.

"Imate Hrvatske olimpijske odbore, točno imate na papiru koliko je novaca dao Hrvatske olimpijski odbor, koliko je došlo iz drugih izvora, međutim kažem ne mogu ulaziti u te detalje, to je prije svega i stvar pravosudnih tijela u Hrvatskoj koja to moraju tretirati kao bilo koju drugu sumnju na kriminal i odgovarajuće procesuirati, a onda vjerujem da će i međunarodni olimpijski odbor ukoliko to bude usuglašeno s Hrvatskim olimpijskim odborom eventualno nešto dalje reći, ali kao što sam rekla, u ovoj situaciji Hrvatski skijaški odbor je nacionalna federacija, odnosno nacionalni savez i on je pod ingerencijom Hrvatskog olimpijskog odbora", objasnila je Grabar-Kitarović.

Njezine reakcije na domaće probleme često izazovu veliku pozornost, kao što je bio slučaj s komentarima o zagrebačkom smeću, što je odmah potaknulo glasine o njezinim političkim ambicijama. Na izravno pitanje postoji li ikakva šansa da se kandidira za gradonačelnicu Zagreba, Grabar-Kitarović bila je nedvosmislena. "Ne, nikakve, apsolutno nikakve, o tome nisam razmišljala. Jedan od razloga zašto sam do sada šutjela je to što se što god ja kažem stavlja u politički kontekst, a to definitivno nije tako i nije nužno tako s 99% mojih izjava, ali evo odgovor na ovo mogu reći i nemam nikakve namjere kandidirati se na lokalnim izborima", rekla je bivša predsjednica.