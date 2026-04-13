Bečka Hrvatica Ana Petrović u Splitu predstavila zbirku 'Magla sjećanja'

"Ovu večer dugo ću pamtiti, jer je zaista bila posebna. Nama, koji dugi niz godina živimo izvan Domovine, liječi dušu kad čovjek osjeti koliko je povezana domovinska i izvandomovinska Hrvatska. Stihovi domoljublja kad progovore, sve se to spoji u jedno veliko srce i diše istim plućima", rekla je za Večernji list pjesnikinja Ana Petrović, Hrvatica s bečkom adresom koja već gotovo 30 godina živi u Austriji, nakon predstavljanja njene zbirke pjesama "Magla sjećanja", prošlog četvrtka u Splitu. Predstavljanje je održano u splitskoj Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Knjižnica "Dalmatina". Zbirku su predstavili jezikoslovac iz Splita dr. sc. Ilija Protuđer, prof., te dipl. iur. Ante Ćaleta, voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika.

Kroz program je trebala voditi Anđa Luburić, voditeljica Hrvatskog radija u Australiji, ali nažalost zbog bolesti nije mogla biti nazočna promociji. Umjesto nje, program su naizmjenično vodili dr. Ilija Protuđer i splitska književnica i glumica Maja Tomas koja je, između ostalog, i čitala Anine dojmljive i raznim emocijama protkane stihove. O Aninoj Zbirci pjesama govorio je dr. sc. Ilija Protuđer, prof., prvo kao nakladnik knjige, a potom i kao jezikoslovac, istaknuvši: "Jedinstvena po mnogu čemu, zbirka pjesama Magla sjećanja autorice Ane Petrović sastoji se od pet zasebnih tematskih cjelina, skladno ukomponiranih u jednu suvislu fabulu nad kojom bdiju Anine misli, osjećaji, patnje, čežnje, uzdasi, ljubavi, traženja, težnje…

Njezina struktura u zbirci odraz je samoga autoričina života i svjetonazora koji se temelji, ponajprije, na vrijednostima istinskog domoljublja, duhovne odanosti prema vjeri, ali i nesebičnom iskazivanju emocija uzorne majke, katolkinje, Hrvatice i uopće iskrenog i dragog ljudskog bića", rekao je dr. Protuđer napomenuvši: "Sve su njezine pjesme protkane dubokim osjećajima osobne poetike pa stilski, sličnost možemo usporediti s ponajboljim hrvatskim pjesnikinjama jer njezine pjesme imaju dušu koju im nadahnjuje vrckasta pjesnikinja s hrvatskih prostora, ali živeći i radeći i u tuđini".

Nakon detaljnog predstavljanja pojedinih tematskih cjelina i autoričinih pjesama dr. Protuđer je na kraju čestitao pjesnikinji Petrović konstatirajući: "Anine, prije svega dojmljive pjesme, sada putuju svijetom kao što je Ana otputovala iz svojih Vinkovaca u drugi nepoznat svijet gdje su nastale mnoge njezine pjesme, u kojima su otisnute pozitivne crte njezine ravne Slavonije ili očeve Hercegovine, zapravo cjelokupnoga hrvatskoga prostora koji voli i o kojemu piše s ljubavlju". I svi ostali govornici imali su pregršt pohvala za Aninu poeziju protkanu emocijama i ratnim zbivanjima u Domovinskom ratu. To ratno razdoblje za Anu i njenu užu obitelj bilo je vrlo bolno i teško. Lirika prenesena na papir sigurno joj je pomogla da na pjesnički način podijeli s publikom tu Maglu sjećanja.

Ana Petrović rođena je u Vinkovcima 1962. godine. Još u gimnazijskim danima pisala je poeziju i priče. Uslijed ratnih okolnosti sa svoje dvoje djece morala je 1992. godine otići u Zagreb i napustiti svoj obiteljski dom u Konjicu, gdje je živjela sa suprugom. Suprug je ostao u ratu braniti njihov zajednički dom u Konicu, dok su Anina braća, kao i brojni članovi njene obitelji u Domovinskom ratu u rodnoj Slavoniji, branili njen roditeljski dom. Ana je 2000. godine otišla u Austriju. Prvo je živjela u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, a potom je 2014. godine preselila u Beč, gdje i danas živi.

Pjesnikinja Ana Petrović Foto: Ana Petrović/Privatni arhiv

Anu dobro poznaju ne samo austrijski Hrvati nego i Hrvati iz drugih europskih i prekomorskih zemalja. Kao pjesnikinja udruge Hrvatska izvandomovinska lirika (HIL) predstavljena je u Zadru 2010. godine, te godinu dana kasnije u Los Angelesu. Bila je i među pokretačima Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) u Austriji i kao dopredsjednica je radila na povezivanju Hrvata u ovoj alpskoj zemlji, vezano uz očuvanje hrvatskog jezika, identiteta i kulturne baštine u izvandomovinstvu. Dakle, riječ je o vrlo aktivnoj Hrvatici i pjesnikinji, o kojoj će se sigurno još mnogo čuti. To se već očitava i iz njene poruke odaslane prošli tjedan u Splitu: "Vidimo se na sljedećim susretima drage nam hrvatske riječi".

"Odradili smo prvu promociju zbirke - Magla sjećanja - i sad pripreme idu dalje. U planu slijede gradovi u Hrvatskoj, Austriji i Hercegovini: Vinkovci, Vukovar, Zagreb, Rijeka, Beč , Innsbruck , Mostar...", rekla je Ana za Večernji list dodavši: "Hvala Splitu, domaćinu, Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split - Knjižnici Dalmatina! Hvala organizatorima, Hrvatskoj matici iseljenika i voditelju Podružnice HMI-a Split gospodinu Anti Ćaleti, profesoru Iliji Protuđeru, nakladniku Protuđer, književnici i glumici Maji Tomas te svima koji su na bilo koji način doprinijeli promociji. Na kraju, hvala i publici koja je svojim dolaskom uveličala splitsku promociju moje zbirke pjesama".