Krizna situacija na zagrebačkom Črnomercu: Specijalci opkolili neboder, na teren izašle sve hitne službe

Specijalna policija, ekipe hitne pomoći i druge interventne službe bili su na terenu u zagrebačkom naselju Črnomerec nakon zaprimljene dojave. Situacija se odvijala na području raskrižja Domobranske ulice i Šestinskog dola. Prostor oko jednog stambenog nebodera osigurali su specijalci s dugim cijevima, a na terenu su bila prisutna i vozila hitnih službi.
Iz zagrebačke policije potvrdili su za DNEVNIK.hr da su oko 16:30 sati dobili dojavu o osobi koja je prijetila da će sebi nauditi. Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja te su pokrenuti pregovori i operacija spašavanja. Policija je i oko 20 sati još uvijek bila na terenu u Črnomercu. Naglasili su da nema opasnosti za građane te da je cilj intervencije pružiti pomoć i podršku osobi u pitanju.
Prema neslužbenim saznanjima, riječ je o osobi koja ima psihičke poteškoće. Krizna situacija je završila nakon što su specijalne policijske snage upale u stan u kojem se nalazio muškarac zbog kojeg je pokrenuta akcija te privele operaciju kraju. Muškarac je potom prevezen vozilom hitne pomoći u odgovarajuću ustanovu radi pružanja stručne psihološke pomoći.
Nova formulacija "sebi nauditi", da se slučajno ne bi spomenula namjera ili pokušaj samoubojstva. Ovo je na razini vrtoleta i dalekovidnice. Zanima me koliko je smanjena stopa suicida otkako se koriste prisilni eufemizmi. Je li netko proučio finski model, budući da su smanjili stope suicida za 50% u zadnjih nekoliko desetljeća? Za to vrijeme mi smišljamo jedan eufemizam besmisleniji od drugog.