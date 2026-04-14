Slavonski Brod u znaku bajki i 110. obljetnice 'Priča iz davnine' Ivane Brlić-Mažuranić

Cijeli ovaj tjedan Slavonski Brod živi u svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Svečano je otvorena jedna od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija grada, koja ove godine ima posebnu važnost – obilježava se 110. obljetnica prvog izdanja "Priča iz davnine". Program je počeo tematskom pješačkom turom "Šetnja s Ivanom", tijekom koje su posjetitelji, uz licenciranog turističkog vodiča i kostimirani lik slavne spisateljice, obišli središte i staru gradsku jezgru. Grad su upoznali iz perspektive autorice čije su bajke obilježile generacije, ali i iz stvarnog ambijenta koji je nadahnjivao njezino stvaralaštvo.

Povratak u prošlost



Na Korzu je potom uslijedio razigrani scenski prikaz u kojem su, uz učenike, sudjelovali i "Brodski leptirići" te Plesna skupina Fitness centra Flow. Likovi poput Rutvice, Potjeha i Toporka oživili su stranice poznatih bajki, stvarajući čarobnu atmosferu u središtu grada. Gradonačelnik Mirko Duspara tom je prilikom istaknuo važnost ovogodišnje obljetnice, naglasivši kako manifestacija već desetljećima oblikuje djetinjstva i podsjeća na vrijednosti dobrote i mašte. Nakon njegova obraćanja uslijedila je simbolična predaja ključeva grada djeci te polaganje vijenca kod kipa Ivane Brlić-Mažuranić, čime je službeno počeo najveseliji tjedan u godini. Licencirana turistička vodičica Vera Pudić podsjetila je kako manifestacija traje već 55 godina te da se njezin uvodni dio temelji na povezivanju stvarnog i bajkovitog svijeta.

– Tijekom šetnje obilazimo mjesta na kojima je živjela Ivana Brlić-Mažuranić i pokušavamo u materijalnim tragovima pronaći one nematerijalne. Posebnu pozornost posvećujemo likovima iz njezinih bajki – Potjehu, Relji i Tintilinićima – odnosno skulpturama koje su postavljene po gradu. Željeli smo pokazati da bajka nikada nije potpuno odvojena od stvarnosti jer je Ivana u svoje priče utkala vlastita opažanja iz Slavonskog Broda – istaknula je Pudić. Dodala je kako je cilj ture "vratiti vremenski stroj unatrag" i evocirati razdoblje u kojem je spisateljica stvarala. Cijeli tjedan, naglašava, obilježen je dječjim stvaralaštvom, ali i otvorenošću prema svim generacijama.

– Ona je naša najpoznatija sugrađanka i ova je manifestacija trajna posveta njoj. Iako nije rođena ovdje, Brođani je s ponosom smatraju svojom. Posjetitelje očekuju kazališne predstave, radionice i programi žive povijesti. Svatko ima priliku uroniti u svijet bajki i barem nakratko izaći iz svakodnevice – dodala je Pudić. Ovogodišnji program donosi više od 70 različitih sadržaja – od predstava i radionica do izložbi, pričaonica i multimedijalnih programa, uključujući aktivnosti u edukacijsko-multimedijalnom centru u Tvrđavi Brod. U organizaciju su uključeni i učenici, koji sudjeluju kao "mali novinari", dodatno obogaćujući manifestaciju. Posebna je novost "Plesnjak kod Brlićke", događaj namijenjen odrasloj publici, kojim će se obilježiti rođendan "hrvatskog Andersena". Ravnateljica Galerije umjetnina Romana Tekić istaknula je kako je riječ o spoju povijesti, glazbe i gastronomije.

12.04.2026., Slavonski Brod - Setnja s Ivanom, turisticki obilazak grada s kostimiranim likom Ivane Brlic-Mazuranic u sklopu manifestacije "U svijetu bajki" Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Za sve generacije



Program počinje nastupom Potkalničkih plemenitaša iz Križevaca, a potom se seli u vrt Kuće Brlić, gdje posjetitelje očekuju gastro i zabavni sadržaji. – DJ Robert Mareković puštat će glazbu iz dvadesetih godina prošlog stoljeća, dok će kulinarski duo Hanja, sestre Hana i Anja Grgić, pripremiti suvremene interpretacije jela kakva su se nekada posluživala u Kući Brlić – najavila je Tekić. Uz glazbeni program, izdvojila je i predstavljanje ilustrirane knjige "Sunce djever i Neva Nevičica", jedne od bajki iz zbirke "Priče iz davnine". Knjiga, koju je ilustrirao grafički dizajner Matija Rubinić, sadrži i metodički priručnik autorice Irene Krumes te je sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Kazališne predstave izvode se svakodnevno u Hrvatskom domu u dva termina, a interes je toliki da su svi već unaprijed popunjeni školskim skupinama iz cijele Hrvatske. Tradicionalno otvorenje predstavom "Šuma Striborova" dostupno je i široj publici. Tijekom tjedna Slavonski Brod posjetit će tisuće osnovnoškolaca, ali i brojni drugi gosti, potvrđujući da "Svijet bajki" nije samo dječja manifestacija nego i događaj koji povezuje generacije i vraća vjeru u čudesno – upravo onako kako je to činila i Ivana svojim pričama.