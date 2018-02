Protiv 'gradske policije': Gospodine Štromar, u moje dvorište ne smijete

U definiranju ovlasti važno je izbjeći sukob nadležnosti

I dok je SPH žestoko napao prijedlog zakona, u sjedištu MUP-a u njemu ne vide ništa sporno pa ni prijedlog da komunalni redar, odnosno gradski policajac, počinitelja prekršaja zadrži do dolaska “prave” policije jer, podsjećaju, i danas ima situacija kada to rade građani, a to je i u opisu posla zaštitara.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu kaže:

“Nije sporno da određene gradske službe obavljaju poslove koji su im u konačnici i zakonom dani u nadležnost, a kojima se ostvaruju potrebe građana. Naravno, imajući na umu da je u tom definiranju ovlasti važno izbjeći sukob nadležnosti”.