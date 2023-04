Proširena istraga protiv Zlatka Pinjuha, bivšeg načelnika Čeminca i još pet osoba

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 21. travnja 2022., na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o proširenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana (1961., 1992., 1990., 1971., 1994., 1950.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, poticanja na nezakonito pogodovanje, trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem te primanja i davanja mita. Riječ je o bivšem načelniku Općine Čeminac Zlatku Pinjuhu. Podsjetimo, kako je pisao Večernji list 30. ožujka, USKOK je pokucao na vrata Općine Čeminac i bivšeg kontroverznog načelnika Zlatka Pinjuha, kao i njegove nevjenčane supruge Mirte Dorić. Kako su rekli susjedi, policija je tada pretraživala knjigovodstveni servis Mirte Dorić u Kozjačkoj ulici u Osijeku kao i Pinjuhovu kuću u baranjskom Grabovcu te prostorije općine Čeminac.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

"Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka 2017. godine do 2. lipnja 2022., kao načelnik Općine Čeminac, u nakani stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi na štetu sredstava Općine, znajući da mjesečna naknada za rad načelnika Općine bez zasnivanja radnog odnosa ne može iznositi više od 8.285,70 kuna (1.100,35 eura) bruto, kao jedini ovlaštenik za raspolaganje sredstvima Općine naložio da mu se isplati honorar preko propisanog iznosa za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i za prvih pet mjeseci 2022. godine. Na taj način I. okr. je sebi, na ime razlike naknade za rad na koju ima pravo i one za koju je naložio da mu se isplati, pribavio protupravnu imovinsku korist od 66.363,51 eura, a oštetio Općinu za 97.702,65 eura.

Osim toga, u razdoblju od travnja 2017. do travnja 2020. godine u Čemincu, I. okr. se u istom svojstvu dogovorio sa svojim sinovima te II. i III. okr. da podnesu Općini zahtjeve za refundacijom sredstava koje će on odobriti i naložiti njihovo plaćanje. Navedeno su dogovorili s ciljem da se znatno nepripadno materijalno okoriste na štetu sredstava Općine neosnovanim isplatama refundacije troškova za izgradnju pristupne ceste, električne mreže i javne rasvjete do njihove obiteljske kuće.

Nakon što su II. i III. okr. Općini podnijeli navedene zahtjeve, I. okr. je donio potrebne odluke na temelju kojih su traženi iznosi isplaćeni na račune II. i III. okr., čime su se sva trojica na štetu Općine okoristila za 35.496,03 eura.

Nadalje je I. okr. u istom svojstvu, od 27. veljače 2015. do 17. lipnja 2022., na traženje i u zajedničkom dogovoru s IV. okr., u zajedničkoj nakani da omogući obrtu IV. okr. i njenom VII. okr. trgovačkom društvu obavljanje knjigovodstvenih usluga za Općinu i pribavljanje znatne nepripadne materijalne dobiti na štetu Općine, poduzeo potrebne radnje da osigura njenom obrtu i trgovačkom društvu neosnovano korištenje programskog rješenja za proračunsko knjigovodstvo kojeg plaća Općina, te da se neosnovano poveća naknada za obavljanje knjigovodstvenih usluga i neosnovano plate već ugovorene knjigovodstvene usluge. Na taj način je I. okr. pribavio IV. okr. kao vlasnici obrta nepripadnu materijalnu dobit od 7.325,86 eura, a VII. okr. trgovačkom društvu od 37.774,89 eura, dok je Općina oštećena za 45.100,75 eura.

Također je I. okr. u istom svojstvu, od ožujka 2020. godine do 23. svibnja 2022., s IV. okr. dogovorio da će joj osigurati zapošljavanje u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Općine (dalje: DVD) bez stvarnog obavljanja poslova. Nakon što je DVD objavilo oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine na radnom mjestu financijskog administratora za financijsko upravljanje jednim projektom, IV. okr. je sačinila zamolbu za prijem koju je I. okr. predao predsjednici DVD-a koja je ujedno i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Koristeći svoju poziciju načelnika Općine i predsjednika Vatrogasne zajednice Općine kao podređenoj osobi joj je naložio zapošljavanje IV. okr., iako su I. i IV. okr. znali da je zaposlena u svom trgovačkom društvu koje obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove za Općinu, Vatrogasnu zajednicu Općine i DVD te da neće stvarno obavljati poslove kao zaposlenik DVD-a. Slijedom toga je DVD s IV. okr. zaključilo ugovor o radu na navedenom radnom mjestu, a IV. okr. je sukladno dogovoru sa I. okr. nastavila obavljati poslove u svom društvu, dok u DVD-u nije obavljala nikakve poslove. Na opisani način je, bez stvarno obavljenog rada, izvršena isplata plaća i drugih prava iz radnog odnosa IV. okr., čime je pribavila nepripadnu materijalnu dobit od 23.035,04 eura, a DVD kojeg financira Općina oštećeno je za 32.205,66 eura.

Osim toga je I. okr., od prosinca 2018. godine do 29. rujna 2022., u istom svojstvu i kao predstavnik osnivača Dječjeg vrtića „Ivančica“ (dalje: Vrtić), s V. okr. dogovorio da će je imenovati za ravnateljicu Vrtića, iako su oboje znali da za to ne ispunjava uvjete jer nema pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, pri čemu je od imenovane zatražio da zauzvrat, u situacijama u kojima je bio osobno zainteresiran, kao ravnateljica postupa sukladno njegovim nalozima, na što je V. okr. pristala. Korištenjem svoje pozicije načelnika Općine i osnivača navedene ustanove, I. okr. je naložio da se u tekstu javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja/odgojitelja izostavi obvezni uvjet od pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, dok je svog sina imenovao članom Upravnog vijeća Vrtića, nakon čega je od VI. okr. predsjednika Upravnog vijeća Vrtića zatražio da osigura da Upravno vijeće donese odluku o izboru V. okr. na mjesto ravnateljice/odgojiteljice, što je VI. okr. i učinio. Tako je VI. okr. na sjednici Upravnog vijeća kojoj je nazočio i I. okr. kao predstavnik osnivača, konstatirao da je Upravno vijeće na sjednici utvrdilo da V. okr. ispunjava uvjete i donijelo odluku o odabiru V. okr. za ravnateljicu, premda ga je jedna od članica Upravnog vijeća upozorila da V. okr. ne ispunjava propisane uvjete. Na traženje I. okr. isto nije unio u zapisnik. Potom je I. okr. donio rješenje o imenovanju V. okr., dok je VI. okr. s njom zaključio ugovor o radu. Kao protuuslugu za navedeno V. okr. je na zahtjev I. okr. zaposlila njegovog sina na radnom mjestu zdravstvenog voditelja predškolske djece, protivno mjerodavnom zakonu i Statutu ustanove, bez provođenja javnog natječaja, bez odluke Upravnog vijeća vrtića i na radno mjesto koje po pravilniku nije niti sistematizirano.

Nakon što je prosvjetna inspekcija u ožujku 2022. godine obavila inspekcijski nadzor i dostavila I. okr. kao načelniku Općine i predstavniku osnivača Vrtića te V. okr kao ravnateljici Vrtića zapisnik o nadzoru i rješenje kojim se Vrtiću zabranjuje da sin od I. okr. obavlja poslove zdravstvenog voditelja predškolske djece, I. i V. okr. nisu postupali po navedenom niti su o tome obavijestili Upravno vijeće Vrtića", stoji u priopćenju USKOK-a.

