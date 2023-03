Policija ponovno pretresa kuću načelnika Pinjuha

Kako neslužbeno doznajemo, USKOK je ponovno pokucao na vrata Općine Čeminac i bivšeg kontroverznog načelnika Zlatka Pinjuha, kao i njegove nevjenčane supruge Mirte Dorić. - Čuo sam od novinara da se nešto događa, ali još nemam njegovu punomoć o zastupanju pa ne mogu ništa reći - kratko nam je komentirao Pinjuhov odvjetnik Hrvoje Grubeša. Kako neslužbeno doznajemo istražuje se sumnja u nezakonito zapošljavanje u dječjem vrtiću u općini Čeminac. Moglo bi tako biti riječi o proširenju istrage koja je otvorena lani u travnju protiv gotovo čitave obitelji Pinjuh.

Kako nam kažu susjedi, policija je danas pretraživala knjigovodstveni servis Mirte Dorić u Kozjačkoj ulici u Osijeku kao i Pinjuhovu kuću u baranjskom Grabovcu te prostorije općine Čeminac. Pokušali smo kontaktirati novog načelnika Danijela Rešetara no on nam nije odgovarao na pozive. Kako se još doznaje moguće da neće ni doći do uhićenja, nego će se osumnjičenici braniti sa slobode.

Podsjetimo, Zlatko Pinjuh uhićen je prije točno godinu dana, kao i sinovi mu Marko, tadašnji općinski komunalni redar, te Ivan, načelnikova nevjenčana supruga Mirta Dorić, koja je od 2015. vodila cjelokupno općinsko knjigovodstvo, i Valentina Lovrić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica u Čemincu.

- Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni (Z. Pinjuh, nap.a.), od veljače ove godine pa nadalje, u Čemincu, kao načelnik Općine Čeminac, u nakani da službenicu Općine navede da u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi pred Županijskim sudom u Osijeku zbog kaznenog djela i zlouporabe položaja i ovlasti, kao svjedok neistinito iskazuje u njegovu korist, u više navrata tražio da potpiše izjavu s neistinitim navodima u vezi pretrage prostorija Općine koju je sastavio, a što je ona odbijala. Potom je na sjednici optužnog vijeća u tom predmetu na Županijskom sudu u Osijeku predložio da se službenica ispita kao svjedok, nakon čega joj je rekao da će dobiti otkaz ako ne bude svjedočila njemu u prilog - naveo je USKOK lani u rješenju o provođenju istrage.

Također se osnovano sumnja da je načelnik Pinjuh, u istom svojstvu, od studenoga prošle godine pa nadalje, s ciljem da oteža dokazivanje u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi, tražio od jednog zaposlenika Općine da u tom postupku kao svjedok ne dolazi na zakazane sjednice optužnog vijeća i da otvara bolovanje kako bi opravdao sudu svoj nedolazak te da u predmetnom postupku neistinito iskazuje na okolnosti vezane za pretragu doma i drugih prostorija koje koristi Zlatko Pinjuh, kao i prostorija Općine i tako dovede u pitanje zakonitost dokazne radnje pretrage jer će u protivnom izgubiti posao u Općini.

- Nadalje se osnovano sumnja da je prvookrivljeni, od 28. studenoga 2019. pa nadalje, u nakani da se dvojica zaposlenika Općine koji su suoptuženici u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi pred Županijskom sudu u Osijeku, materijalno okoriste na štetu Općine neosnovanom isplatom cjelokupne plaće, nakon što su rješenja USKOK-a o provođenju i proširenju istrage postala pravomoćna, stručnoj službi Općine zabranio da postupi sukladno zakonskoj obvezi odnosno da donese rješenje o udaljenju II. okr. i još jednog zaposlenika Općine i odredi im isplatu 60 posto plaće. Jednako tako, a nakon što je po dovršetku istrage u tom kaznenom postupku u prosincu 2021. godine protiv I., II. i V. okr. podignuta optužnica i nakon što je nadležna Uprava Ministarstva pravosuđa i uprave u srpnju 2021. godine zatražila očitovanje vezano za udaljenje spomenutih službenika iz službe zbog vođenja kaznenog postupka, pa čak i nakon što je Općini dostavljen zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru u predmetnom slučaju s prijedlogom da se II. okr. i još jedan zaposlenik Općine udalje iz službe, nije dopustio donošenje rješenja o njihovom udaljenju uslijed čega je Općina oštećena za razliku nepripadajuće isplaćene plaće koja im je isplaćena u iznosu od najmanje 150.000 kuna, a za koji iznos su se isti nepripadno okoristili - otkrivaju nadalje. I to nije sve....

