Promjene u zdravstvu idu, ali jako sporo

Sredinom ljeta ministar Vili Beroš okupio je čelnike ključnih liječničkih organizacija i složili su se da će se pitanje reprezentativnosti sindikata riješiti do kraja listopada te da će koeficijente regulirati do kraja 2022. Do kraja proljetnog saborskog zasjedanja trebalo bi se riješiti i pitanje Zakona o radno-pravnom statusu liječnika. U obećanom roku riješena je reprezentativnost. Međutim, pitanje koeficijenata nije pa tako i dalje specijalisti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju manji koeficijent i posljedično manju plaću od bolničkih liječnika. To se godinama moglo pravdati činjenicom da, iako i jedni i drugi nakon fakulteta moraju proći istu specijalizaciju npr. ginekologije ili pedijatrije, primarci imaju mirniju praksu i manje teške bolesnike. Međutim, danas kada su liječnici globalno deficitarna struka a u Hrvatskoj se njihov broj na primarnoj razini zdravstvenog sustava dramatično smanjuje pa se javnozdravstvena mreža urušava, to više nije računica koja može proći.

S koeficijentima postoji i nelogičnost koja je u startu trebala biti riješena, a traje otprilike od ulaska u EU - da liječnici koji su specijalizirali istu specijalnost po novim pravilima, imaju manji koeficijent od starijih koji su isto specijalizirali ranije.

Treća je skupina specijalizanata, koji nose ogroman dio bolničkog posla i za to očekuju obećani uvećani koeficijent.

”Godina isporuke” je prošla a koeficijenti su i dalje isti, što je samo još jedan razlog nezadovoljstva.

Posebno su nezadovoljni obiteljski liječnici. Oni u Hrvatskoj izumiru. Njih 771 je starije od 60 godina, a s Novom godinom još ih je šestero otišlo u mirovinu, čime je još nekoliko tisuća osiguranika ostalo bez “svog” doktora. Obiteljski liječnici razočarani su što s Novom godinom nisu dobili administratore koji će ih rasteretiti pisanja ispričnica, doznaka i druge papirologije, što HZZO nije preuzeo rješavanje putnih naloga, kako je obećano.

Sve je to trebalo rješavati još jučer, ali dugi niz godina guralo se pod tepih i izredalo se ministara koji se nisu ni pokušali baviti ovim problemima. Deset godina iz neobjašnjivog se razloga uopće nisu raspisivale specijalizacije za obiteljsku medicinu! Prevladava percepcija da je započeta reforma zdravstva magla i neće donijeti promjene, no činjenica je da su prvi put postavljeni neki okviri. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju u veljači idu u drugo čitanje, tijekom godine trebaju se donijeti prateći propisi te provesti natječaj do kraja godine i ugovoriti s HZZO-om administratore koji bi za ambulante obiteljske medicine trebali početi raditi 2024.

Prve konkretne promjene u radu obiteljskih liječnika ići će postepeno, počevši od veljače, najavljuje ministar, a puna implementacija promjena očekuje se tokom godine. Prvo izmjene Zakona, zatim ide nova Mreža javno zdravstvene službe i nakon toga novi model ugovaranje i plaćanja zdravstvene zaštite. Prijedlog pak uredbe o koeficijentima sastavljen je i poslan u proceduru. Ovo su tek neki detalji koji pokazuju da su se stvari pokrenule, ali i da naše procedure i birokracija idu poslovično strašno sporo. Pitanje je hoće li ministar Beroš uspjeti izgurati do kraja sve ono što je zamislio, ali još veće je pitanje koliko će se sustav za to vrijeme dodatno urušiti.

