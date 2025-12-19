Trump 'ne isključuje' mogućnost rata s Venezuelom

Donald Trump nije isključio mogućnost rata s Venezuelom u intervjuu emitiranom u petak, dok Sjedinjene Države pojačavaju pritisak na Caracas naftnom blokadom. "Ne, ne isključujem to", rekao je američki predsjednik za NBC News u telefonskom intervjuu snimljenom prethodni dan. Trump optužuje venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, jednog od svojih neprijatelja, da predvodi mrežu trgovine drogom, što Maduro negira. Maduro "točno zna što želim (...). On zna bolje od bilo koga", rekao je Trump, no odbio je odgovoriti je li mu cilj svrgnuti ga s vlasti. Aktualni američki predsjednik ranije ovaj tjedan najavio je "potpunu blokadu" tankera koji prevoze naftu i pod sankcijama su, a plove prema ili iz Venezuele. U intervjuu je rekao i da će uslijediti daljnje zapljene tankera, nakon prošlotjedne zapljene broda koji je prevozio bačve sa sirovom naftom iz Venezuele.

Washington je tijekom ljeta rasporedio američke vojne snage duž Kariba i realizirao niz napada na plovila koja su, kako se tvrdilo, bila u vlasništvu trgovaca drogom. Sve se odvijalo u području Kariba i Pacifika. U tim su napadima ubijene najmanje 104 osobe, a američka vlada nijednom dosad nije podastrla nikakve dokaze po kojima su ta plovila zapravo bila uključena u bilo kakvu trgovinu. U međuvremenu američki predsjednik već tjednima prijeti kopnenom vojnom intervencijom. "Trenutni status quo s venezuelskim režimom je nepodnošljiv za Sjedinjene Države", istaknuo je u petak na konferenciji za novinare državni tajnik Marco Rubio, dodavši da "nije zabrinut" zbog ruske podrške Venezueli. Kazao je i kako "ništa neće spriječiti" Washington da nametne svoju naftnu blokadu Venezueli.