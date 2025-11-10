Naši Portali
VREMENSKI PREOKRET

Od 21°C do snijega u samo dva dana, evo što čeka Njemačku: 'Pred nama je ludi vremenski tjedan'

10.11.2025.
u 22:59

Na planini Brocken snijeg je već pao prije tri tjedna, a sada bi mogao prekriti gotovo cijelu zemlju.

Prema prvim prognozama, Njemačku od subote očekuje snijeg gotovo posvuda. No prije nego što stigne zima, kratko će zavladati pravo proljeće. Nakon sumornog početka tjedna s maglom i kišom, sredina studenoga donosi nagli preokret. Temperature će prvo snažno porasti, a potom jednako brzo pasti. Meteorolog Dominik Jung s portala wetter.net za BILD poručuje: „Pred nama je ludi vremenski tjedan.”

Od srijede će topli jugozapadni vjetar preko Alpa donositi saharski pijesak i sunce. „U četvrtak će gotovo posvuda biti vrijeme za kratke rukave”, kaže Jung. „U petak bi se na Gornjoj Rajni moglo mjeriti proljetnih 21 stupanj.” No, idila neće potrajati. Već u petak navečer vjetar će okrenuti na sjever, a s njim stiže hladan polarni zrak. Jung upozorava: „Polarni zrak otpuhat će saharsku prašinu. Tko tada izađe van u majici, doživjet će šok od hladnoće.”

U subotu bi snijeg mogao zabijeliti Alpe i sredogorje, a tijekom noći na nedjelju temperature će pasti s 20 na oko nula, ponegdje i do minus osam stupnjeva. „Zbog takvih temperatura u noći na nedjelju možemo očekivati snijeg gotovo posvuda,” kaže Jung. U nizinskim područjima neće se dugo zadržati, ali u višim predjelima očekuje se pravi zimski ugođaj, obavještava Fenix magazin.

Na planini Brocken snijeg je već pao prije tri tjedna, a sada bi mogao prekriti gotovo cijelu zemlju. Jung dodaje: „Vidjet ćemo. Europski vremenski model zasad pokazuje da bi se idući tjedan vrijeme opet moglo potpuno preokrenuti.”

Za početak karnevalske sezone u utorak (11. studenoga) vrijeme će još biti stabilno. Meteorolog Simon Trippler iz Njemačke meteorološke službe (DWD) objašnjava: „Budući da će se sjeverno i zapadno od Njemačke u sljedećim danima opet formirati ciklone, s njihove će se južne strane prema nama dopremati vrlo blage zračne mase.” Ciklona Odin tako će donijeti kratkotrajnu toplinu, ali i maglu te povremenu kišu.

