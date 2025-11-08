Njemački grad pomoću AI-ja skenira otpad u kantama, mnoge će građane na ljeto dočekati jako neugodno iznenađenje

Njemački grad Reutlingen uveo je kamione za smeće s umjetnom inteligencijom kako bi riješio problem pogrešno odloženog otpada. Bacanje smeća u Njemačkoj može se činiti zastrašujućim. Većina Nijemaca reći će vam da to nije atomska fizika, ali nije ni daleko od toga. Postoje kante za papir, tamno staklo, prozirno staklo, različite vrste reciklirajućeg materijala, kompost - i naravno samo običan otpad koji se ne može reciklirati. Mnogi stambeni kompleksi imaju sedam ili više vrsta kanti koje možete izabrati.

Neki predmeti, poput pelena, baterija i plastičnih vrećica, očito ne pripadaju kanti za kompost, koja je rezervirana samo za organski otpad. Ali oni koji se bave odlaganjem otpada žale se da često završe tamo. Kako bi se riješio ovaj problem, Reutlingen, grad na jugozapadu Njemačke, opremio je svoje kamione za smeće kamerama i senzorima. Visokotehnološka vozila patroliraju Reutlingenom već nekoliko mjeseci. Njihova misija: Otkriti plastiku, papir i druge zabranjene predmete u kantama za kompost.

Unatoč kampanjama za podizanje svijesti diljem Njemačke, nisu svi stanovnici i kućanstva spremni pravilno odvajati svoj organski otpad, često bacajući kore od banana, ostatke tanjura i suho lišće zavezano u plastičnu vrećicu - što uništava svrhu prikupljanja organskog otpada. Ali to će ih sada koštati. Prema podacima grada, oko 120 ljudi dobilo je kazne od 105 eura, što nekolicina ljudi osporava na sudu.

Za neke nije bilo poboljšanja, pa se oko 50 kanti za organski otpad iz višestambenih kuća i stambenih kompleksa sada redovito šalje na ručno sortiranje - uz posebnu naknadu za prikupljanje između 65 i 84 eura, ovisno o veličini kante. Tvrtke za upravljanje nekretninama za ove jedinice više su puta upozoravale da su ova posebna razvrstavanja smeća skupa stvar, kaže Dirk Kurzschenkel, voditelj Tehničkih operativnih službi u gradu od 130.000 stanovnika.

„Računi se već šalju tvrtkama za upravljanje nekretninama, koje ih naplaćuju. Konačni obračun bit će izvršen u ljeto sljedeće godine. To znači da će za neke doći veliko buđenje sljedećeg ljeta“, kaže Kurzschenkel. Od siječnja do sredine travnja, udio kanti označenih zbog onečišćenja pao je s 21 posto na ispod 7 posto, prema gradskim vlastima. „Od kraja travnja, pritužbe su pale na 3 posto“, izvijestio je Kurzschenkel.

Sustavi detekcije na kamionima za smeće u Reutlingenu opremljeni su kamerama pokretanim umjetnom inteligencijom koje mogu identificirati onečišćujuće tvari, poput plastike, prije ili tijekom procesa pražnjenja. Umjetna inteligencija prepoznaje sve što ne pripada organskom otpadu i fotografira. To otežava onima koji osporavaju kazne da pobijede pred sucem, jer postoje fotografski dokazi, objašnjava Kurzschenkel.

Rezultati analize umjetnom inteligencijom kontinuirano se prenose stanovnicima pomoću oznaka pričvršćenih na kante. Ispravno napunjene kante dobivaju zelenu oznaku, što potvrđuje ispravno odvajanje otpada. Neispravno napunjene kante dobivaju žutu oznaku, što ukazuje na prostor za poboljšanje.

Tijekom ove faze kante se i dalje prazne. Međutim, ako umjetna inteligencija sada otkrije plastiku ili druge onečišćujuće tvari u organskom otpadu, izdaje se crvena oznaka i kanta se ne prazni. Pogođena kućanstva tada moraju ručno sortirati otpad i pripremiti kantu za sljedeći redovni odvoz ili zatražiti poseban odvoz.