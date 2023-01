Projektil iz Drugog svjetskog rata pronađen u šumi u Baranji

Protuoklopni projektil iz Drugog svjetskog rata pronađen je u nedjelju u šumi u Batini, u Baranji. Otkrio ga je 38-godišnjak oko 13 sati i odmah alarmirao policiju.

- Policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu je na pogodnom mjestu na siguran način u blizini mjesta pronalaska uništio projektil - izvijestila je PU osječko-baranjska.

Riječ je, dodali su, o tzv. Panzerfaustu.

Kako stoji na Wikipediji, Panzerfaust je bestrzajni protivoklopni raketni bacač kojeg je koristila Njemačka u Drugom svjetkom ratu. Razvoj mu je počeo 1942. Težio je između 5 do 10 kilograma. Mogao je probiti, navodi se, oko 170 milimetara čelika, što je bilo dovoljno za uništenje bilo kojeg oklopnog vozila koje su u to vrijeme u svom naoružanju imale savezničke snage. Na Panzerfaustu je četo bilo velikim crvenim slovima ispisano upozorenje: "Pazi! Vatreni mlaz!" Bilo je to prvo protuoklopno oružje za jednokratnu upotrebu.

